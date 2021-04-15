Правда ли, что в Китае семья расстрелянного преступника должна оплатить стоимость пули?

Рассказы о суровости судебной системы в Китае давно стали легендарными. Нередко в подобных историях сообщается о копеечном счёте за пулю, который якобы приходит семье казнённого человека. Вот что пишет об этом ”Коммерсантъ”: ”Статью расходов по смертным казням страны, как правило, не раскрывают. Однако речь идёт о существенных затратах. Кстати, Китай нашёл выход из ситуации. Там исполнение приговора оплачивают родственники осуждённых. Причём счёт за использованные пули им присылают по почте”.

”Эхо Москвы” (2009 год) добавляет некоторые подробности: ”Любопытно, что имущество коррупционеров в Китае конфискуется, а семье высылают по почте счёт на 8 юаней, примерно на 36 руб. Это счёт за две пули”.

А вот ”Аргументы и факты” (2009 год) и екатеринбургская ”Облгазета” (2021 год) даже называют конкретных жертв: ”К высшей мере приговорили даже вице-мэра Пекина Лю Чжихуа, получившего взятку в $2 млн” и ”…счёт на 8 юаней (93,5 руб.) за две пули, которыми его расстреляли. Буквально на прошлой неделе суд в Тяньцзине казнил экс-председателя государственной компании по управлению активами China Huarong Лай Сяоминя…”.

Но больше всего за пределами Китая (да и в самой Поднебесной) известна история Линь Чжао — 36-летней поэтессы, казнённой в 1968 году за критику Мао Цзэдуна и линии партии. Отмечается, что семья Линь не знала о её смерти до тех пор, пока чиновник не взыскал с её матери плату за пулю, израсходованную на расстрел.