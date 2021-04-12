Футзал Скандинавии: фавориты торжествуют!

Главные фавориты нынешнего чемпионата Дании «Гентофте» и «Люструп» в этом розыгрыше плей-офф имели довольно серьезные проблемы с игрой, которые позволяли другим командам рассчитывать на успех в матчах с победителями групп регулярного чемпионата. Так, действующие чемпионы и победители зоны “Восток» чуть было не вылетели на стадии четвертьфинала, когда весьма скромный «Сондерборг» дал им серьезный бой. Первый матч завершился ничьей 3:3, а в ответном домашнем поединке «Гентофте» «на зубах» вырвал победу 3:2. Регулярный чемпионат для них складывался настолько легко, что такого отпора от «Сондерборга», кажется, не ожидал никто. В полуфинале «Гентофте» сумел перевести дух, дважды переиграв «Йёрринг» 2:1 и 6:1. Во втором полуфинале победитель группы «Запад» «Люструп», вопреки ожиданиям многих, не смог переиграть «Копенгаген», и прогнозируемому ещё по ходу регулярки финалу «Гентофте» - «Люструп» состояться было не суждено. Оба полуфинальных матча между «Люструп» и «Копенгагеном» завершились вничью 5:5 и 2:2, а в дополнительное время второй встречи футболисты из столицы Дании сумели вырвать победу 4:3 и выйти в финал. В первой же финальной встрече «Гентофте» наглядно продемонстрировал разницу в классе между ними и «Копенгагеном», одержав убедительную победу со счетом 4:0. Такой гандикап делал ответный матч формальностью, и пусть «Гентофте» упустил в нем лидерство 2:0, завершив игру вничью 4:4, едва ли кто-то из игроков и болельщиков всерьёз расстроился. Пусть прогнозируемый финал и не состоялся, но «Гентофте» сумел подтвердить своё звание сильнейшей команды Дании.