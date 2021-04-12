Футзал Скандинавии: фавориты торжествуют!
Главные фавориты нынешнего чемпионата Дании «Гентофте» и «Люструп» в этом розыгрыше плей-офф имели довольно серьезные проблемы с игрой, которые позволяли другим командам рассчитывать на успех в матчах с победителями групп регулярного чемпионата. Так, действующие чемпионы и победители зоны “Восток» чуть было не вылетели на стадии четвертьфинала, когда весьма скромный «Сондерборг» дал им серьезный бой. Первый матч завершился ничьей 3:3, а в ответном домашнем поединке «Гентофте» «на зубах» вырвал победу 3:2. Регулярный чемпионат для них складывался настолько легко, что такого отпора от «Сондерборга», кажется, не ожидал никто. В полуфинале «Гентофте» сумел перевести дух, дважды переиграв «Йёрринг» 2:1 и 6:1. Во втором полуфинале победитель группы «Запад» «Люструп», вопреки ожиданиям многих, не смог переиграть «Копенгаген», и прогнозируемому ещё по ходу регулярки финалу «Гентофте» - «Люструп» состояться было не суждено. Оба полуфинальных матча между «Люструп» и «Копенгагеном» завершились вничью 5:5 и 2:2, а в дополнительное время второй встречи футболисты из столицы Дании сумели вырвать победу 4:3 и выйти в финал. В первой же финальной встрече «Гентофте» наглядно продемонстрировал разницу в классе между ними и «Копенгагеном», одержав убедительную победу со счетом 4:0. Такой гандикап делал ответный матч формальностью, и пусть «Гентофте» упустил в нем лидерство 2:0, завершив игру вничью 4:4, едва ли кто-то из игроков и болельщиков всерьёз расстроился. Пусть прогнозируемый финал и не состоялся, но «Гентофте» сумел подтвердить своё звание сильнейшей команды Дании.
В Швеции «Хаммарбю» также удалось защитить свой титул, только сделать это им было значительно сложнее. В четвертьфинале «бело-зелёным» пришлось помучиться с «Эребру», завершившим сезон на седьмом месте (2:1, 0:0). Любой гол мог перевернуть эту двухматчевую дуэль с ног на голову, но команде из Стокгольма удалось пропустить лишь один гол за 80 минут этого противостояния, что и стало главным фактором при выходе в полуфинал. Соперником «Хаммарбю» по полуфиналу стал «Гетеборг», в финальном матче с которым столичные футболисты разыгрывали чемпионство-2019/20. Отметим, что в минувшем регулярном чемпионате «Хаммарбю» не удалось ни разу взять верх над соперником – 4:7 и 4:4, однако в плей-офф «Гетеборг» одержать итоговую победу не смог. Команды обменялись гостевыми победами 4:2 и 1:0, и по сумме двух встреч действующие чемпионы все же шагнули в финал, где их ожидал победитель регулярки «СК Эребру». По правилам шведского чемпионата финал состоял всего из одного поединка, и он стал настоящим триллером: 2:0 в пользу «СК Эребру» после первого тайма, 4:4 после второго тайма, 6:6 после дополнительного времени, а в серии пенальти сильнее оказался «Хаммарбю». Тяжелая, выстраданная, но все же столь ценная победа для столичного клуба.
В Финляндии регулярный чемпионат завершился лишь в конце марта, его победителем стал «Кеми», опередивший ТоПВ и КаДи на два очка. Из высшего дивизиона напрямую вылетел столичный ХИФК и ПП-70 из Тампере, который больше мучился в этом сезоне, чем играл (три очка в 26 матчах при разнице мячей 43:227), а в переходные матчи с командами первой лиги отправились ПеКа и «Ильвес». Первые матчи плей-офф состоятся 17 апреля: «Кеми» сыграет с «Риему», ТоПВ – с СоВо, КаДи – с «Мэд Макс», а «Акаа» – с ГФТ.