В Маарду можно обойтись и без плохого запаха

Ферментер (реактор) – важнейший компонент производства биогаза, сердце биогазовой станции. Слово «реактор» может показаться пугающим, но это не ядерный реактор. Реактор – это просто устройство или аппарат, в котором происходит химическая реакция, необходимая для получения некоего вещества. Мы хотим ферментировать испорченную пиццу и бананы в биометан. Реактором можно назвать и чан для брожения с пароводяным котлом, необходимый для самогоноварения. Просто при самогоноварении важную роль играет крахмал, который помогает получить желаемый продукт – алкоголь.

Для человека, незнакомого с технологией окружающей среды и химией, производства биогаза может представляться таинственным и фантастическим процессом. Но, по правде говоря, ничего мистического в этом нет. В Эстонии такие предприятия работают уже в нескольких десятках мест. Суть анаэробного процесса брожения входит, наверное, в учебную программу школьников.

Для человека, незнакомого с технологией окружающей среды и химией, производства биогаза может представляться таинственным и фантастическим процессом. Но, по правде говоря, ничего мистического в этом нет. В Эстонии такие предприятия работают уже в нескольких десятках мест. Суть анаэробного процесса брожения входит, наверное, в учебную программу школьников.

Суп, вылитый в контейнер для бытовых отходов, будет, конечно, вывезен фирмой по сбору отходов, но такие смешанные отходы никто больше не сортирует на бытовые и биоразлагаемые – эти отходы заканчивают свой путь на Ируской электростанции. Кроме того, теплотворная способность направляемых на сжигание отходов снизится. По данным последнего исследования по сортировке смешанных бытовых отходов Стокгольмского института окружающей среды (SEI), проведенного Таллинном в различных городах Северной Эстонии, биоразлагаемые отходы составляют половину бытовых отходов. Государственная политика в области обращения с отходами должна привести к увеличению доли отсортированных биоотходов по сравнению с сегодняшним днем. Далее возможно два пути: крупномасштабное компостирование на свежем воздухе, при котором, конечно, все газообразные вещества улетают в атмосферу, и производство биогаза. Первый вариант заставляет жителей Маарду при восточном ветре морщить нос.

Все слышали, что еда часто остается. Верно и то, что разумнее всего не выбрасывать еду, а жертвовать в Продуктовый банк или же делиться с семьями, испытывающими трудности. И все же три четверти пищевых отходов по-прежнему образуется в домах Эстонии и четверть – за их пределами. Это прежде всего испортившиеся овощи и фрукты, сухие продукты или испортившиеся готовые блюда. Сегодня почти половина людей остатки выбрасывают в контейнер для бытовых отходов, 20 % компостируют сами и 30 % сортируют биоразлагаемые отходы в отдельный контейнер, который вывозит фирма по сбору и утилизации отходов.

Логично, что современное оборудование и сооружения не оказывают значительного воздействия на окружающую среду. Так, при составлении предварительной оценки необходимости оценки воздействия на окружающую среду Департамент окружающей среды определил, что ни территория предприятия, ни зона воздействия не связаны с зонами сети Natura 2000. Деятельность предприятия не оказывает значительного воздействия на окружающую местность с точки зрения шума или вибрации, а также не влияет на грунтовые и поверхностные воды. Деятельность предприятия не превышает предельных значений качества воздуха, установленных министром окружающей среды, ни по одному из загрязняющих веществ. По оценке Департамента окружающей среды, работа завода не окажет существенного влияния на здоровье, благополучие или имущество людей. Разумеется, влияние действия предприятия не является пограничным.

Производство биометана с применением такого процесса EKT Ecobio хочет в скором времени запустить в Маарду. Соответствующее экологическое разрешение предприятию уже выдано. Поскольку анаэробное сбраживание и производство таким образом биогаза является известным процессом, в этом и кроются основания, по которым в случае с заводом по производству биогаза должностные лица в сфере окружающей среды ограничиваются предварительной оценкой воздействия на окружающую среду и это не предполагает длительной и не дающей нового знания оценки воздействия на окружающую среду. Оценка воздействия на окружающую среду должна быть проведена, если предполагается значительное воздействие на окружающую среду.

Оставшийся материал из биогазового реактора отправляется в хранилища остатков брожения и используется для удобрения полей. Этот процесс предотвращает попадание метана, одного из наиболее вредных парниковых газов, в атмосферу, при его контролируемом сжигании в атмосферу попадает возникающий CO2, который имеет в 21 раз меньший потенциал глобального потепления, чем метан. При этом в остатках брожения уменьшается концентрация неприятных запахов. Кроме того, большая часть питательных веществ в полученных органических удобрениях находятся в минерализованной форме и более доступна для растений.

Сырье, поступающее в ферментер, нагревается и происходит процесс брожения. Двумя конечными продуктами этого процесса являются биогаз и ферментированный дигестат. В ходе этого процесса из органических веществ в бедной кислородом среде производится биогаз, который состоит в основном из метана и углекислого газа. Этот газ направляется обычно в находящееся в верхней части биогазового реактора газохранилище и оттуда в когенерационную или в очистную установку, где энергия биогаза преобразовывается в тепло и электричество или же из биогаза производится моторное топливо.

В ходе производства биогаза возникают жидкие и твердые остатки брожения, для хранения и переработки которых уже с 2016 года действуют требования, установленные министром окружающей среды. Если остаток сбраживания не соответствует требованиям, то его нужно передать лицу, имеющему соответствующее разрешение. В зависимости от фактического количества биоотходов в год можно ожидать до 15 000 тонн жидкого остатка сбраживания и 5 тонн твердого остатка сбраживания. Жидкий остаток сбраживания можно сертифицировать как жидкое удобрение. Мы можем начать это сразу после того, как начнем производство. В Эстонии действует целевое учреждение Центр сертификации вторичных материалов (SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus), который может сертифицировать остаток сбраживания, если он соответствует требованиям, чтобы тем самым дать потребителю уверенность в безопасности продукта. Сертификация остатка сбраживания для нас важна, потому что только после получения сертифицированного остатка сбраживания мы можем говорить о переработке биоотходов.

То, что ограничились предварительной оценкой воздействия на окружающую среду, не означает, что в экологическом разрешении Департамент окружающей среды не установил множество условий и ограничений, которых предприятию следует придерживаться. Прежде всего, лимитировано количество перерабатываемых в год биоотходов. Хотя поступать могут как кухонные отходы и отходы столовых, так и садовые и озеленительные отходы, суммарно они не могут превышать 20 000 тонн. Вся переработка проходит в закрытом приемном здании, в котором пониженное давление. Биоразлагаемые отходы можно хранить лишь сутки и затем есть два пути: или в ферментер, или же отходы, находившиеся дольше, должны быть переданы какому-нибудь переработчику отходов, который их компостирует. В наших интересах своевременно перерабатывать их в газ. Технологически система решена таким образом, чтобы отходы, поступившие ранее, первыми попадали в ферментер. Было бы прекрасно, если бы cвозимые отходы представляли собой по большей части так называемые чистые отходы – испортившуюся основу для солянки или манную кашу, но это не так. Прежде всего необходимо удалить посторонние предметы: полиэтиленовые пакеты, металл, ветки, которые неизбежно сопутствуют биоотходам. Отделенные посторонние предметы должны храниться в водонепроницаемом контейнере в том же приемном здании с пониженным давлением, пока не будут переданы другим переработчикам отходов.

Таким образом, Департамент окружающей среды своим взвешенным решением пришел к понятному выводу, что вместо того, чтобы тратить больше года на оценку воздействия на окружающую среду, целесообразно начать строительство завода, чтобы биоотходы утилизировались самым разумным образом – из них производился биогаз. Так товариществу с ограниченной ответственностью EKT Ecobio было выдано бессрочное экологическое разрешение KL-511859 в Маарду, по адресу Вана-Нарва мнт., 26.

Тревога о качестве воздуха понятна

Беспокойство людей связано, конечно, с качеством уличного воздуха. Предприятию не требуется отдельное разрешение на загрязнение воздуха, поскольку выбросы в атмосферу ни по одному загрязняющему веществу не превышают пороговых значений, требующих разрешения. Так как подобного по параметрам предприятия в Эстонии еще нет, то аналогом, фактические данные которого были использованы, стал биогазовый завод Mustankorkea Oy в Центральной Финляндии. Этот завод использует аналогичную технологию, сопоставимо и количество отходов. Если у нас жители города Маарду колеблются и сомневаются, так же, как и органы местного самоуправления, то в финском случае предприятие по переработке отходов принадлежит самому местному самоуправлению.

Департамент окружающей среды предписал нам направлять воздух, выходящий из биогазового завода через фильтры, в устройство для сжигания – как это происходит и на Ируской электростанции. Через полгода после запуска следует произвести контрольные замеры из вентиляционного люка производственного здания. Измеряются концентрация и объемные скорости суммарно летучих соединений, аммиака, сероводорода и метилмеркаптана. Аммиак людям более-менее знаком, но и с метилмеркаптаном мы сталкиваемся в реальной ежедневной жизни. Мы просто этого не знаем. Это когда у кого-то изо рта неприятно пахнет. Этот запах описывают как запах экскрементов, гнилой капусты или жженой резины, который ощущается даже в очень низкой концентрации. Объемы выбросов ароматических веществ также необходимо измерять при работе завода с полной нагрузкой в течение шести месяцев, чтобы убедиться, что все очистные сооружения действуют в соответствии с планом и требованиями.

Произведенный биогаз будет направляться на очистные сооружения и оттуда дальше в газовую сеть, где он будет становится для нас товаром для продажи. Газ будет циркулировать в очистных сооружениях до тех пор, пока не станет готов для отправки в сеть.

При оформлении экологического разрешения был поднят ряд вопросов: «А если что-то не будет работать и предприятие будет искажать представленные данные…» Ни то, ни другое не в наших интересах. Мы заинтересованы производить газ, который можно продавать, также как и остаток брожения. Если возникнет какой-то сбой производственном в цикле, в наших интересах решить эту проблему как можно скорее. Наше предприятие должно предоставить и финансовые гарантии, чтобы не возникла такая же ситуация, которая еще недавно была с грудой старых покрышек в Раади. Финансовая гарантия должна обеспечить, чтобы даже при самом неудачном бизнес-сценарии отходы не остались без переработки. В наших интересах не доводить до такой ситуации.

Есть также опасения по поводу доступности сырья. К сожалению, недостатка в сырье нет. Всем тем, кто думает, что мы планируем что-то опасное, мы должны сообщить, что Спасательный департамент согласовал наш строительный проект. Таким образом, мы работаем над делом, угодным всевышнему, а также окружающей среде. Поэтому нужно претворить его в жизнь, и чем раньше, тем лучше. Не хватает пока еще лишь разрешения на строительства, которое выдают органы местного самоуправления.