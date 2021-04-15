Записки мистера Фёрста
15.04.2021, 08:30

"От тупости действия я просто начинал смеяться в зале": блогер RusDelfi об экранизации игры ”Мортал Комбат”

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Screenshot YouTube
Киноблогер RusDelfi критикует нашумевшую премьеру фильма ”Мортал Комбат”. Правда ли, что фильмы по видеоиграм обречены на провал?

2021 год. Люди все еще думают, что фильмы по видеоиграм могут быть хорошими.

И не надо мне напоминать об ”Обители зла” или ”Ларе Крофт”, которые я сам люблю. Это в лучшем случае неплохие экранизации. Но и не хорошие. Я уже писал, почему фильмы по видеоиграм выходят такими, какими выходят. И одной из причин называл некинематографичность некоторых первоисточников — например, бессюжетные файтинги.

И что мы видим в 2021 году? Экранизация бессюжетного файтинга. Что могло пойти не так?

По сюжету фильма бойцы Земли должны участвовать в турнире с бойцами некоего Внешнего мира. И если они проиграют, то миру, само собой, каюк. Но вот правитель Внешнего мира Шан Цунг узнает о Пророчестве и Избранном (ну какой же фильм про восточные единоборства без Пророчества и Избранного?) и посылает своих бойцов на Землю, чтобы они сорвали турнир и поубивали всех его участников еще до начала.

Если честно, уже эта затравка показалась мне весьма тупой. Ну типа ”турнир” же подразумевает правила какие-то. А убить всех до начала турнира — это уже какой-то читерский ход, разве нет? Ну да ладно, примем эту условность.

Но вот когда начинается сюжет, вместе с ним приходит и трэш. Кано едва ли не в одиночку расправляется с гигантской нахрен Рептилией, вырывая ей сердце прямым ударом в грудак, а затем на тренировочной арене огребает от Кун-Лао по полной, причем одной и той же подножкой.

Сам Кун-Лао носит железную шляпу с острым как бритва лезвием и использует его на тренировках — ну нормальный ваще?

Периодически от тупости действия я просто начинал смеяться в зале. Например, навстречу героям идет подозрительный китаец. Идет нормальным шагом, ничего не делает. Кано зачем-то достает нож и идет ему навстречу, чтобы атаковать. Ладно, допустим, он психанутый террорист, его можно понять. Но затем подозрительный китаец (Лю Кан) ХРЕНАЧИТ в Кано файерболом и тут же говорит: ”Я вам не враг!” Лолшто? У тебя была уйма времени, чтобы это сказать, ты щас чуть человека не убил?

Ну а действие всяких там файерболов на людей — это отдельная история. Когда главного героя приходит убивать трехметровый четырехрукий монстр Горо, то швыряет его из стороны в сторону, и тому хоть бы хны. Хотя Горо мог раздавить ему голову в один момент, а такие броски — это несколько переломов в лучшем случае.

Ну а самым смешным в фильме становится презентация персонажей. Они все говорят про себя ”Я — (имя)”. И это очень ржачно, потому что выглядит как ”Я есть Грут”. Вместо нормального ”Меня зовут (имя)”. В момент, когда злодей на полном серьезе заявляет: ”Йааа Саааб Зииира”, я просто начал хохотать и, кажется, пропустил следующую реплику.

Кстати, о репликах. Еще было очень смешно, когда герои ни к селу ни к городу цитировали фразочки из игры. Кун-Лао только что замочил какую-то страхолюдину и так пафосно, чуть ли не глядя в камеру: ”Чистая победа!” (Fawless victory, я так понимаю). Или Лю Кан после убийства врага зачем-то говорит: ”Фаталити!” Единственной обоснованной репликой была разве что ”Get over here” от Скорпиона. И даже жаль, что дубляторам пришлось ее перевести (ну было бы странно, если бы она произносилась на английском).

Что можно занести фильму в плюс? Ну как минимум то, что он старается. Попытка снять что-то сюжетное по набору драчек уже вызывает уважение. Особенно мне понравилось то, что создатели попытались объяснить суперспособности землян. Дескать, они открывают в себе магическую сущность — кто-то за счет боли, кто-то за счет злости, кто-то за счет страха. Да, весьма глупо, но на порядок лучше экранизации Пола Андерсона, когда обычные земляне без сверхспособностей начинали на равных рубиться с пластилиновым четырехруким гигантом, чуваком со змеями из рук или Морозило (перевод Саб-Зиро от Володарского).

Неплохо выглядит Кано, который своим цинизмом и шутками добавляет фильму самоиронии. Как будто режиссер специально в реплики Джоша Лоусона вкладывает месседж: ”Не относитесь к фильму слишком серьезно”. И за счет этого я в какой-то момент даже стал получать от общей тупости и треша своеобразное удовольствие. Наверное, у меня просто сломались мозг и критическое мышление, и я перешел на уровень инстинктов.

Хотя, конечно, уровень шуток в фильме… Когда я ругался на российских зрителей за холодный прием ”Майора Грома”, уже упоминал, что народ не реагировал на реально годные шутки в нашем фильме, зато заливался смехом с фразы ”Я тебе это сомбреро засуну в задницу так глубоко, что ты заговоришь по-испански”. Но в любом случае лучше уж самоирония, чем кино на серьезных щах.

Да, кавер-версия оригинального трека на титрах звучит очень уныло.

Короче говоря, моя рекомендация: не стоит идти на этот фильм. Посмотреть разок можно — дождаться выхода на носителях и глянуть дома. По сюжету как раз кино уровня фильмов, выходивших в девяностые сразу на VHS. Лучше занесите денег ”Майору Грому”, он это реально заслуживает.

Но главное помните: я — не истина в последней инстанции. Я лишь делюсь с вами своими мыслями и наблюдениями и уж явно не заслужил реакции в стиле ”да кто ты такой вообще со своим мнением, я сам его составлю”. Об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз.

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