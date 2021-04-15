"От тупости действия я просто начинал смеяться в зале": блогер RusDelfi об экранизации игры ”Мортал Комбат”(10)
2021 год. Люди все еще думают, что фильмы по видеоиграм могут быть хорошими.
И не надо мне напоминать об ”Обители зла” или ”Ларе Крофт”, которые я сам люблю. Это в лучшем случае неплохие экранизации. Но и не хорошие. Я уже писал, почему фильмы по видеоиграм выходят такими, какими выходят. И одной из причин называл некинематографичность некоторых первоисточников — например, бессюжетные файтинги.
И что мы видим в 2021 году? Экранизация бессюжетного файтинга. Что могло пойти не так?
По сюжету фильма бойцы Земли должны участвовать в турнире с бойцами некоего Внешнего мира. И если они проиграют, то миру, само собой, каюк. Но вот правитель Внешнего мира Шан Цунг узнает о Пророчестве и Избранном (ну какой же фильм про восточные единоборства без Пророчества и Избранного?) и посылает своих бойцов на Землю, чтобы они сорвали турнир и поубивали всех его участников еще до начала.
Если честно, уже эта затравка показалась мне весьма тупой. Ну типа ”турнир” же подразумевает правила какие-то. А убить всех до начала турнира — это уже какой-то читерский ход, разве нет? Ну да ладно, примем эту условность.
Но вот когда начинается сюжет, вместе с ним приходит и трэш. Кано едва ли не в одиночку расправляется с гигантской нахрен Рептилией, вырывая ей сердце прямым ударом в грудак, а затем на тренировочной арене огребает от Кун-Лао по полной, причем одной и той же подножкой.
Сам Кун-Лао носит железную шляпу с острым как бритва лезвием и использует его на тренировках — ну нормальный ваще?
Периодически от тупости действия я просто начинал смеяться в зале. Например, навстречу героям идет подозрительный китаец. Идет нормальным шагом, ничего не делает. Кано зачем-то достает нож и идет ему навстречу, чтобы атаковать. Ладно, допустим, он психанутый террорист, его можно понять. Но затем подозрительный китаец (Лю Кан) ХРЕНАЧИТ в Кано файерболом и тут же говорит: ”Я вам не враг!” Лолшто? У тебя была уйма времени, чтобы это сказать, ты щас чуть человека не убил?
Ну а действие всяких там файерболов на людей — это отдельная история. Когда главного героя приходит убивать трехметровый четырехрукий монстр Горо, то швыряет его из стороны в сторону, и тому хоть бы хны. Хотя Горо мог раздавить ему голову в один момент, а такие броски — это несколько переломов в лучшем случае.
Ну а самым смешным в фильме становится презентация персонажей. Они все говорят про себя ”Я — (имя)”. И это очень ржачно, потому что выглядит как ”Я есть Грут”. Вместо нормального ”Меня зовут (имя)”. В момент, когда злодей на полном серьезе заявляет: ”Йааа Саааб Зииира”, я просто начал хохотать и, кажется, пропустил следующую реплику.
Кстати, о репликах. Еще было очень смешно, когда герои ни к селу ни к городу цитировали фразочки из игры. Кун-Лао только что замочил какую-то страхолюдину и так пафосно, чуть ли не глядя в камеру: ”Чистая победа!” (Fawless victory, я так понимаю). Или Лю Кан после убийства врага зачем-то говорит: ”Фаталити!” Единственной обоснованной репликой была разве что ”Get over here” от Скорпиона. И даже жаль, что дубляторам пришлось ее перевести (ну было бы странно, если бы она произносилась на английском).
Что можно занести фильму в плюс? Ну как минимум то, что он старается. Попытка снять что-то сюжетное по набору драчек уже вызывает уважение. Особенно мне понравилось то, что создатели попытались объяснить суперспособности землян. Дескать, они открывают в себе магическую сущность — кто-то за счет боли, кто-то за счет злости, кто-то за счет страха. Да, весьма глупо, но на порядок лучше экранизации Пола Андерсона, когда обычные земляне без сверхспособностей начинали на равных рубиться с пластилиновым четырехруким гигантом, чуваком со змеями из рук или Морозило (перевод Саб-Зиро от Володарского).
Неплохо выглядит Кано, который своим цинизмом и шутками добавляет фильму самоиронии. Как будто режиссер специально в реплики Джоша Лоусона вкладывает месседж: ”Не относитесь к фильму слишком серьезно”. И за счет этого я в какой-то момент даже стал получать от общей тупости и треша своеобразное удовольствие. Наверное, у меня просто сломались мозг и критическое мышление, и я перешел на уровень инстинктов.
Хотя, конечно, уровень шуток в фильме… Когда я ругался на российских зрителей за холодный прием ”Майора Грома”, уже упоминал, что народ не реагировал на реально годные шутки в нашем фильме, зато заливался смехом с фразы ”Я тебе это сомбреро засуну в задницу так глубоко, что ты заговоришь по-испански”. Но в любом случае лучше уж самоирония, чем кино на серьезных щах.
Да, кавер-версия оригинального трека на титрах звучит очень уныло.
Короче говоря, моя рекомендация: не стоит идти на этот фильм. Посмотреть разок можно — дождаться выхода на носителях и глянуть дома. По сюжету как раз кино уровня фильмов, выходивших в девяностые сразу на VHS. Лучше занесите денег ”Майору Грому”, он это реально заслуживает.
Но главное помните: я — не истина в последней инстанции. Я лишь делюсь с вами своими мыслями и наблюдениями и уж явно не заслужил реакции в стиле ”да кто ты такой вообще со своим мнением, я сам его составлю”. Об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз.
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