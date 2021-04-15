"От тупости действия я просто начинал смеяться в зале": блогер RusDelfi об экранизации игры ”Мортал Комбат”

2021 год. Люди все еще думают, что фильмы по видеоиграм могут быть хорошими.

И не надо мне напоминать об ”Обители зла” или ”Ларе Крофт”, которые я сам люблю. Это в лучшем случае неплохие экранизации. Но и не хорошие. Я уже писал, почему фильмы по видеоиграм выходят такими, какими выходят. И одной из причин называл некинематографичность некоторых первоисточников — например, бессюжетные файтинги.

И что мы видим в 2021 году? Экранизация бессюжетного файтинга. Что могло пойти не так?

По сюжету фильма бойцы Земли должны участвовать в турнире с бойцами некоего Внешнего мира. И если они проиграют, то миру, само собой, каюк. Но вот правитель Внешнего мира Шан Цунг узнает о Пророчестве и Избранном (ну какой же фильм про восточные единоборства без Пророчества и Избранного?) и посылает своих бойцов на Землю, чтобы они сорвали турнир и поубивали всех его участников еще до начала.

Если честно, уже эта затравка показалась мне весьма тупой. Ну типа ”турнир” же подразумевает правила какие-то. А убить всех до начала турнира — это уже какой-то читерский ход, разве нет? Ну да ладно, примем эту условность.

Но вот когда начинается сюжет, вместе с ним приходит и трэш. Кано едва ли не в одиночку расправляется с гигантской нахрен Рептилией, вырывая ей сердце прямым ударом в грудак, а затем на тренировочной арене огребает от Кун-Лао по полной, причем одной и той же подножкой.

Сам Кун-Лао носит железную шляпу с острым как бритва лезвием и использует его на тренировках — ну нормальный ваще?

Периодически от тупости действия я просто начинал смеяться в зале. Например, навстречу героям идет подозрительный китаец. Идет нормальным шагом, ничего не делает. Кано зачем-то достает нож и идет ему навстречу, чтобы атаковать. Ладно, допустим, он психанутый террорист, его можно понять. Но затем подозрительный китаец (Лю Кан) ХРЕНАЧИТ в Кано файерболом и тут же говорит: ”Я вам не враг!” Лолшто? У тебя была уйма времени, чтобы это сказать, ты щас чуть человека не убил?