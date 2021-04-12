Криминал в СССР: три громких преступления ”союзного” значения

В 1957 году Хрущев выступил с эмоциональной речью, в которой потребовал любой ценой ”догнать и перегнать Америку”. Но предпринятых хозяйствами мер партийной верхушке оказалось мало: скромный прирост был никому не интересен. Тут же нарисовался секретарь Рязанского обкома КПСС Алексей Ларионов. Он пообещал увеличить все показатели за год в три раза. Хрущеву амбициозный руководитель понравился: еще в начале 1959 года области надавали наград, а самого Ларионова ставили в пример, как талантливого руководителя и настоящего коммуниста.

Справедливости ради стоит отметить, что ”Рязанское чудо” это скорее просто афера, а не коррупционное преступление. Тем не менее именно она стала символом хрущевских трансформаций в Советском Союзе.

Уголовные дела начали активно раскручивать после смерти Брежнева. Сменивший его на посту генсека Андропов лично курировал эти процессы и не давал их ”замять”. В 1983 прокуратура СССР организовала следственную комиссию. Уже в начале 1984 года были арестованы видные руководители советской хлопковой индустрии. Следственную комиссию возглавляли представители Генпрокуратуры СССР — уроженец Мурманска Николай Иванов и Тельман Гдлян. Им вменяли организацию пыток и осуждение десятков невинных людей, которые оговорили себя и других под давлением. В итоге за решетку было брошено множество видных руководителей Узбекистана: 7 секретарей ЦК Узбекской ССР и 12 первых секретарей обкомов.

Так назвали целую серию уголовных дел в советском Узбекистане , которые были раскрыты в конце 70-х, начале 80-х годов. Название процесс получил благодаря сырью, которое Узбекистан поставлял на весь СССР : хлопок был главной экспортной единицей республики. Шараф Рашидов, первый секретарь партии в Узбекистане, настаивал на сборе 1,5 миллиона тонн ”белого золота”. Современники вспоминали, что из-за этого на поля трудиться выходили даже беременные. Но суть уголовного дела была в том, что все рекордные поставки были на бумаге и приписаны. На деле же результаты были намного скромнее, что и вызвало реакцию центра.

Для того, чтобы выполнить показатели в 1959 году, в области был забит на мясо весь скот. Более того, скот закупили из других областей и тоже отправили на убой. Это привело к тому, что показатели за 1959 год были действительно выполнены. Но в следующем году из-за массового убоя на мясо скотины показатели составили всего 65% от 1958 года, что было полным провалом. Также из-за отсутствия тягловой силы в колхозах производство зерна упало на 50%.

Скрыть катастрофу не удалось, 22 сентября 1960 года Алексей Ларионов застрелился.

”Дело гладиаторов” — секс-скандал союзного масштаба

Пикантное дело о подпольном борделе в 1955 году. Притон устроил советский писатель Константин Кривошеин. Вместе с сообщниками Кривошеин вербовал студенток гуманитарных факультетов. Больше всего следователей удивил тайный язык общения преступников: ”диссертация” обозначала вовлеченную в проституцию студентку, ”защитить диссертацию” — так называли совращение, ”написать рецензию” — синонимично ”продаже секс-услуг”.

Дмитрий Шепилов, главный редактор газеты ”Правда” в 1955 году, писал об этом деле:

”Некий окололитературный и околотеатральный деятель организовал у себя на роскошной квартире великосветский дом терпимости. Он подбирал молодых привлекательных киноактрис, балерин, студенток и даже школьниц-старшеклассниц. Здесь и находили себе усладу Александров, его заместители Еголин, Кружков и некоторые другие”.

Утехам наступил конец после анонимки одной из матерей девушек, а само дело получило такое название из-за сравнения происходящего в притоне с вакханалиями в древнем Риме. Из всех фигурантов уголовного дела реальный срок получил только Константин Кривошеин. Остальные участники (среди них — министр культуры СССР Георгий Александров) лишились своих постов.

Есть также мнение, что уголовное дело использовал Хрущев чтобы окончательно лишить авторитета Георгия Маленкова, ибо все провинившиеся были его ставленниками.

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