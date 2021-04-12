Россия, ты не заслужила ”Майора Грома”! Ругательный комментарий в адрес российского зрителя от киноблогера RusDelfi

Российский зритель, ты не заслужил фильм ”Майор Гром: Чумной доктор”. Он слишком хорош для тебя.

Вы уж извините, что я так пафосно начал, но этот пост будет очень возмущенный.

Как вы уже знаете, мне довелось сходить на премьеру фильма ”Майор Гром: Чумной доктор”. Собственно, я даже ради этого свой блог оживил. Когда я был в зале с толпой восхищенных фанатов, я был уверен, что кино обречено на успех. Но потом фильм вышел в прокат, и полетели тревожные новости. Фильм попросту проваливается. Стартовал он даже хуже ”Защитников” Сарика Андреасяна. То есть фильма от режиссера, который уже давно стал у людей ассоциироваться с плохим российским кино. Конечно, причин у этого всегда есть несколько. Одна из главных — рекламная кампания. Это фанаты жили в информационном пузыре, жадно хватая каждую новость о грядущем фильме. А, как оказалось, за пределами пузыря кино пиарили очень плохо.

Сыграла роль и боязнь зрителей попасть на пропагандистский фильм. Ну оно и понятно: добрый мент борется с плохим народным мстителем, вершащим самосуд над продажными чиновниками и мажорами. Об этом я напишу чуть ниже.

Но вчера я окончательно убедился в том, что наши зрители попросту не заслуживают этот фильм.

Я все-таки сломался и пошел в кино еще раз, уже на обычный сеанс. В зале было довольно много людей (может, все же сарафанное радио заработало, а может просто пятница). И перед сеансом ”Грома” показали ряд трейлеров очередных российских быдлокомедий (по крайней мере, они такое впечатление производят). Так вот в зале народ с шуток из этих трейлеров смеялся гораздо больше, чем с действительно хороших шуток из фильма!

То есть людям реально было смешнее с диалога: ”- Я больше не пью! — А меньше?”, чем с шикарнейшего прикола с разрушением ожиданий от заставки фильма.