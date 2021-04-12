Россия, ты не заслужила ”Майора Грома”! Ругательный комментарий в адрес российского зрителя от киноблогера RusDelfi(19)
Российский зритель, ты не заслужил фильм ”Майор Гром: Чумной доктор”. Он слишком хорош для тебя.
Вы уж извините, что я так пафосно начал, но этот пост будет очень возмущенный.
Как вы уже знаете, мне довелось сходить на премьеру фильма ”Майор Гром: Чумной доктор”. Собственно, я даже ради этого свой блог оживил. Когда я был в зале с толпой восхищенных фанатов, я был уверен, что кино обречено на успех. Но потом фильм вышел в прокат, и полетели тревожные новости. Фильм попросту проваливается. Стартовал он даже хуже ”Защитников” Сарика Андреасяна. То есть фильма от режиссера, который уже давно стал у людей ассоциироваться с плохим российским кино. Конечно, причин у этого всегда есть несколько. Одна из главных — рекламная кампания. Это фанаты жили в информационном пузыре, жадно хватая каждую новость о грядущем фильме. А, как оказалось, за пределами пузыря кино пиарили очень плохо.
Сыграла роль и боязнь зрителей попасть на пропагандистский фильм. Ну оно и понятно: добрый мент борется с плохим народным мстителем, вершащим самосуд над продажными чиновниками и мажорами. Об этом я напишу чуть ниже.
Но вчера я окончательно убедился в том, что наши зрители попросту не заслуживают этот фильм.
Я все-таки сломался и пошел в кино еще раз, уже на обычный сеанс. В зале было довольно много людей (может, все же сарафанное радио заработало, а может просто пятница). И перед сеансом ”Грома” показали ряд трейлеров очередных российских быдлокомедий (по крайней мере, они такое впечатление производят). Так вот в зале народ с шуток из этих трейлеров смеялся гораздо больше, чем с действительно хороших шуток из фильма!
То есть людям реально было смешнее с диалога: ”- Я больше не пью! — А меньше?”, чем с шикарнейшего прикола с разрушением ожиданий от заставки фильма.
В тот же день я пошел еще и на ”Мортал Комбат” (зачем я вообще это сделал, напишу чуть позднее). И там публика тоже гораздо бодрее реагировала на натужный юмор. Люди реально хохотали с реплики Кано: ”Я тебе это сомбреро засуну в задницу так глубоко, что ты заговоришь по-испански”. Ну потому что он кому-то куда-то шляпу хочет засунуть! Вот ржака-то, тьфу.
И на фоне негодования я еще и вспомнил то, как у нас относятся к супергеройскому кино и фильмам по комиксам. В России реально едва ли не самая токсичная среда в этом плане. ”Ыыы супергерои для малышни, ыыы я не хочу ваших тупых мстителей смотреть, я смотрю серьезное кино”. А сами потом ржут с какого-нибудь очередного ”Кахи”. Массовые фильмы же все для дебилов, одни вы умные. Нельзя же смотреть развлекательное кино. Нужно же смотреть только взрослые фильмы, и плевать, что у какого-нибудь очередного ”взрослого” Бонда или Форсажа сюжет в десятки раз тупее очередного фильма ”Марвел”.
Но вас же задолбали фильмы по комиксам, их же стало слишком много. Пять-шесть в год, просто невыносимая цифра, как же теперь смотреть взрослое кино, ведь в кинотеатрах одна только супергероика, пять-шесть в год, это же так много.
Ну и еще в конце, о пропаганде. Я читал оригинальные комиксы. Я понимаю опасения зрителей. Я понимаю параллели с русской реальностью. Но в то же время я понимаю, насколько было сложно создателям отойти от политизированного первоисточника. И насколько было важно завоевать любовь молодой аудитории, которая преимущественно настроена далеко не провластно. И я видел, как они стараются изо всех сил.
Чумного доктора решено было демонизировать сильнее, чем в комиксах, чтобы у людей не было ассоциаций с реальными оппозиционерами. Он не просто карал богатых людей, он не постеснялся убить у одного из них всю семью, включая сына-подростка. Уличные протесты сделаны максимально непохожими на реальность. И даже разгоняют их не ”бравые ребята в форме” (которые поспели только уже под самый конец), а самоорганизовавшиеся граждане. Нет там никакого героизирования работы полиции или Росгвардии. Даже майор Гром не носит полицейскую форму (кроме одной смешной сцены) и действует не по заданию начальства, а скорее как частный детектив. А еще несколько раз говорит о сложившейся в обществе несправедливости. И невозможности решать все законным путем. И о замене плитки за наши налоги. Да что там Гром. Его напарник Дима Дубин вообще в один момент устраивает с ним словесную дуэль о моральном выборе и методах работы. Дима Дубин — моральный компас героя.
- Если ты действуешь не по уставу, то чем ты лучше их?
- Я людей не убиваю.
- Это пока.
Ну чем вам не критика превышения служебных полномочий?!
Да елки-палки, в конце фильма телеведущая говорит о необходимости судебной реформы! Не о наделении Росгвардии более обширными полномочиями, не о засекречивании данных сотрудников полиции, а о назревших переменах, которые требуют наши сердца еще в заставке фильма.
Короче, это была попытка максимально смягчить политическую повестку. Чтобы в итоге получать в соцсетях ”ыыы пропагандистское говно, я на это не пойду, я не смотрел, но знаю, что это говно, жду обзора бедкомедиана”.
Кстати, Бэдкомедиан. Какого лешего ты молчишь? (Я знаю, ты меня читаешь) Ты же говорил, что хочешь поддерживать хорошее отечественное кино! Ты даже про Майора Грома в 2017-м сдержанно положительно высказывался! Ну вот тебе фильм с нестыдной картинкой, нетупым сюжетом, интересным твистом. Даже снимался не на твои налоги, как ты постоянно любишь переживать (ну, по крайней мере, не напрямую — ”Фонд кино” не спонсировал вроде как). И потраченные деньги на экране ВИДНО. Это кино снято примерно за 8 миллионов долларов, копейки по голливудским меркам. Да черт побери, Женечка, там даже твой обожаемый Советский Союз не обижают! Ну скажи ты поддержать этот фильм! Ты же хочешь, чтобы в России и дальше снимали интересное кино?! У тебя аудитория же шелковая, они с рук есть готовы! Они назовут ”Дурака” лучшим российским кино в истории только потому, что ты его похвалил! Ну так сделай для российского кинематографа доброе дело!
Но, видимо, это всё глас вопиющего в пустыне. У нас все ”взрослые” и ”не смотрят комиксы”, ”Майор Гром” не видели, но он точно отстойный, а в кино лучше посмеяться над шутками в очередной комедии с Буруновым.
А мне остается только молиться, что российский рыночек действует не так, как американский, и ”Майор Гром” после провала в прокате все же получит продолжение. Он того заслуживает.
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