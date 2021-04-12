Боец. 49-летний инфекционист, жизнь которого унес Covid-19



О каждом из этих людей можно было бы написать статью, но эта посвящена врачу Алдиньшу. Правда, эта история – не о смерти, а о любви.

Коллеги удивлялись – как ему на все хватает времени? Инфекционист, гепатолог в больнице Страдиня, он не только работал в стационаре, но и консультировал пациентов с ВИЧ-инфекцией, болезнями печени и другим. Преподавал в обоих медицинских вузах. После работы по пятницам старался развлечься – вместе с семьей на машине ездил по всей Латвии, чтобы до вечера воскресенья посвятить себя рыбалке.

Решающим стал диагноз Covid-19. После более чем месяца лечения Паулс Алдиньш скончался – ему было 49 лет. Это произошло вечером 31 декабря в больнице Страдиня. "Очень больно из-за Паулса. Он был один из тех врачей, которые активно выступали за то, в Латвии ковид-пациентов можно было лечить специальным противовирусным лекарством ремдесвиром и чтобы Латвия не осталась без этого медикамента", – говорит коллега Алдиньша, инфекционист и гепатолог Индра Зелтиня. Эта борьба принесла плоды – с ноября прошлог