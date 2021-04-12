В мире стремительно распространяется новый вариант коронавируса. Он более коварен

Предсказание вирусологов, сделанное ими еще в начале этого года, начало сбываться: в мире с молниеносной скоростью распространяется новый вариант коронавируса P.1. Впервые он был обнаружен в Бразилии: если в начале января число жертв ковида в этой стране не превышало тысячи человек в сутки, то с конца марта цифры резко возросли. К настоящему времени от ковида там ежедневно умирают более трех тысяч человек, а 90 процентов инфицирований приходится на вариант P.1.

Установить точное число ежедневных заражений коронавирусом в Бразилии не удается. Но ясно одно: в стране с населением более 200 миллионов жителей пандемия полностью вышла из-под контроля. С ее начала (по состоянию на 8 апреля) коронавирусом заразились не менее 13 миллионов человек. Но врачи исходят из того, что число неучтенных случаев заболеваний в разы выше. Многие из заболевших и выздоровевших, по всей видимости, так и не попали в статистику.

Вариант P.1 распространен не только в Бразилии. Он встречается также в Мексике, Колумбии, Бельгии и Швеции и в ряде других стран.

Что известно о варианте коронавируса P.1?

Новый вариант P.1 был впервые выявлен в бразильском городе Манаус 10 января. Он имеет 17 мутаций, три из которых находятся в спайковом белке, который облегчает вирусу проникновение в клетки человеческого организма. Одной из ключевых является мутация E484K, и она же - самая опасная: ученые предполагают, что именно эта мутация помогает вирусу ускользать от иммунного ответа, так что даже те, кто уже перенес коронавирусную инфекцию, могут заразиться повторно.

Манаус сильно пострадал от коронавируса еще в первую волну пандемии: к октябрю 2020 года ковидом переболели примерно три четверти жителей двухмиллионного города. Поэтому в тот момент, когда впервые был обнаружен вариант P.1, медики надеялись, что приобретенный коллективный иммунитет замедлит распространение вируса. Но их надежды не оправдались: на Манаус обрушилась новая волна заражений.

Протекает ли болезнь при заражении бразильским вариантом тяжелее?