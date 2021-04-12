"Только на "Бук" надеяться". Что известно из новых разговоров подозреваемых в гибели MH17

Однако авторы программы Nieuwsuur общественного нидерландского телеканала NOS утверждают обратное. В частности, журналисты обнародовали телефонный разговор, в котором человек с голосом Дубинского общается с еще одним подозреваемым в причастности к гибели "Боинга" - вероятно, подполковником запаса ВДВ российской армии Олегом Пулатовым.

В 2019 году Дубинский дал интервью Русской службе Би-би-си и назвал выдвинутые против него обвинения "бредом". "Любой человек, имеющий мало-мальское отношение к армии, вам скажет, что начальник контрразведки, отвечающий за транспортировку, а тем более боевое применение [установки "Бук"] - это из области даже не фантастики. Это в Кащенко", - заявил Дубинский корреспонденту Би-би-си.

По версии следственной группы, которая изучает обстоятельства гибели МН17, самолет был сбит из ракетной установки "Бук", принадлежавшей курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил. Следователи из Нидерландов, Австралии, Малайзии , Бельгии и Украины считают, что ключевой фигурой в организации доставки "Бука" в город Снежное, откуда, предположительно, была запущена ракета, был Сергей Дубинский с позывным "Хмурый". Летом 2014 года он был главой службы контрразведки в самопровозглашенной ДНР .

В распоряжении нидерландских журналистов оказались перехваты еще нескольких тысяч разговоров. Ранее официально было опубликовано только 12 записей разговоров подозреваемых. Международная следственная группа сумела подтвердить их подлинность. Один из подозреваемых - Олег Пулатов - в разговоре с адвокатами также сказал, что на большинстве обнародованных записей он узнает свой голос.

В расследовании Nieuwsuur также рассказывается о событиях вскоре после крушения "Боинга". Переговоры подтверждают версию о том, что представители самопровозглашенной ДНР вначале были убеждены, что ракетой ПВО был сбит украинский военный самолет, а не пассажирский лайнер.

"Сейчас тебе Крот [в 2014 году такой позывной носил еще один подозреваемый по делу Леонид Харченко - глава разведывательного подразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР] притянет "Бук-М", - говорит человек с голосом Дубинского. - Надо поставить где-то в районе Первомайска его. "Бук-М"… И придут три танка "Востока" с охраной".

Но в телефонных переговорах, обнародованных нидерландскими журналистами, есть свидетельства и того, что примерно за семь часов до катастрофы Дубинский и Пулатов могли обсуждать отправку "Бука" в район около поселка городского типа Первомайский около города Снежное в Донецкой области. Именно оттуда, согласно данным следователей, запустили ракету, которой сбили "Боинг".

"Мне даже вообще было не известно, была ли такая система "Бук" у ополчения", - сказал Пулатов адвокатам. Он также утверждал, что ему было известно о "Буках" украинской армии, по его словам, развернутых в районе населенного пункта Зарощенское.

Пулатов - единственный из четверых подозреваемых, согласившийся сотрудничать со следствием. Через своих адвокатов он дал показания следователям и заявил, что 16-17 июля 2014 года о зенитно-ракетной установке "Бук", из которой предположительно был сбит самолет, ни с кем не говорил, не заказывал ее перевозку, не сопровождал и не транспортировал.

В ответ человек с голосом Дубинского говорит: "Постараюсь сегодня, если ночью притянут "Бук-М", придет сразу туда к тебе". "Потому что больше делать нам нечего, только на "Бук" надеяться", - добавляет на записи этот человек.

Судя по записи, примерно за сутки до крушения Пулатов говорил Дубинскому: "Танки не нужны, нужна только дальнобойная артиллерия и хорошая ПВО". Он объясняет, что вооруженные силы Украины применяли авиацию: "самолет с большой высоты работал. То есть практически ни одна система его не доставала".

"Сбили, молодцы!"





Через полчаса после крушения человек с голосом Харченко докладывает, вероятно, Дубинскому: "Мы на месте, одну уже "сушку" сбили" (имеется в виду истребитель "Су"). "Молодцы, ай, молодцы! Одну "сушку" сбили, молодцы!" - хвалят его в ответ.

Судя по следующему разговору, произошедшему спустя два часа после трагедии, о гибели малайзийского лайнера они точно не знали даже тогда. Неизвестный собеседник спрашивает у человека с голосом Дубинского: "Тут мне звонят журналисты, в частности, с НТВ. Говорят, что-то "Боинг" рухнул под Донецком, где-то километров 80 от Донецка. Правда?". "Бой идет в смысле?" - не понимает тот. В ответ на уточняющий вопрос он говорит: "А, так наши сбили на "Саур Могиле" [курган в Донецкой области, где тогда шли ожесточенные бои]. Там вот возле Марииновки. Наши - "сушку" [сбили]". О "Боинге", судя по разговору, ему пока неизвестно.

Когда картина произошедшего начала проясняться, в разговорах между обвиняемыми возникает версия о причастности к произошедшему украинского истребителя.

Представители самопровозглашенной ДНР и России давали несколько различных объяснений того, что произошло с МH17. В числе прочего они утверждали, что малайзийский самолет мог по ошибке сбить самолет украинских военно-воздушных сил и украинская установка "Бук". Международная следственная группа эти версии отвергла.

Примерно через три с половиной часа после крушения "Боинга" люди с голосами Дубинского и Пулатова обсуждают произошедшее. "Это "сушка" е… [сбила] "Боинг", да?", - спрашивает первый. Второй отвечает утвердительно, но на вопрос о том, видели ли они это, говорит: "Наблюдали с земли. Я-то сам был в Марииновке".

"Все равно на нас свалят"





Как говорят журналисты, сразу после этого "Дубинский" обсуждает ситуацию с человеком с голосом Игоря Гиркина - еще одного обвиняемого по делу о гибели МН17, в тот момент он был министром обороны самопровозглашённой ДНР.