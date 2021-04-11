РФ не желает сообщать о цели маневров на границе с Украиной. Германия и Франция выступили с заявлением

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) выразила сожаление по поводу того, что Москва до сих пор не объяснила причину и цели усиления российской военной активности на границе с Украиной. "Если бы России было нечего скрывать, она легко могла бы объяснить, что за войска она перемещает и с какой целью", — написала политик на своей странице в соцсети Twitter в ночь на воскресенье, 11 апреля.

Вместе с тем Крамп-Карренбауэр сообщила, что Берлин сожалеет о решении России не участвовать 10 апреля в инициированном Украиной специальном заседании ОБСЕ в рамках параграфа 16 так называемого Венского документа (ВД), на котором Москва могла бы предоставить объяснение по наращиванию своего военного присутствия на границе с Украиной.

Венский документ

Согласно Венскому документу, страны-члены ОБСЕ регулярно обмениваются информацией относительно состояния их вооруженных сил, численности армий и вооружений, а также о планах в сфере обороны и военном бюджете.

На сайте МИД РФ указано, что "целью ВД является осуществление согласованного набора взаимодополняющих мер укрепления доверия и безопасности (МДБ) для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ". "Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с "необычной военной деятельностью" и в отношении опасных инцидентов военного характера", поясняется далее на сайте российского министерства.

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