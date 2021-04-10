РПЦ решила регламентировать экзорцизм

По словам Илариона, сейчас практика экзорцизма существует не во всех поместных церквях. Подготовленный документ содержит как историю этой практики, так и предложения по ее унификации и регламентации, пишет Медуза.

При этом Иларион подчеркнул, что до официальной публикации документа не может разглашать его содержание.

В августе 2020 года от коронавируса умер насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман. СМИ писали, что он был единственным священником в России, которому РПЦ официально разрешала проводить обряды экзорцизма.

В конце 2020 года Иларион от имени РПЦ просил верующих не проводить обряды экзорцизма самостоятельно, подчеркивая, что это может сделать только специальный священник по особому благословению архиерея. Он также отмечал, что не следует путать с беснованием подозрения на наличие у человека возможных психических расстройств.

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