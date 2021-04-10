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10.04.2021, 17:40

69-летний тренер за секс-насилие над подростками приговорен к 15 годам колонии

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VARIA
Foto: MEELIS TOMSON, Õhtuleht
Выборгский городской суд Ленинградской области вынес приговор 69-летнему тренеру по боевым искусствам Виктору Пестову. Он приговорен к 15 годам тюрьмы за насилие над подростками.

Его вина была доказана по 10 эпизодам. Опытному тренеру вменялись 7 случаев насильственных действий сексуального характера и 3 эпизода развратных действий в отношении подростков в возрасте до 14 лет, сообщает "Евроспорт".

По версии следствия, развратные действия совершались в квартире Пестова в Светогорске. Дети также подвергались насилию на соревнованиях в Турции и Тунисе, куда их сопровождал тренер.

Суд признал Пестова виновным и назначил ему 15 лет колонии строгого режима.

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