ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Как сыграют в полуфинале Paf-лиги эстонские клубы?

В первом полуфинале выясняли отношения на площадке латвийские клубы. ВЭФ с большим трудом одолел "Огре" - 90:85 (43:41).

Во второй паре за пропуск в финал будут соперничать представители эстонского баскетбола таллиннский "Калев/Крамо" и раплаский "Авис/Утилитас" (начало в 20:00).