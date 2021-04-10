10.04.2021, 19:50
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Как сыграют в полуфинале Paf-лиги эстонские клубы?
Foto: Ilmar Saabas
10 апреля в Риге станут известны финалисты эстонско-латвийской баскетбольной лиги.
В первом полуфинале выясняли отношения на площадке латвийские клубы. ВЭФ с большим трудом одолел "Огре" - 90:85 (43:41).
Во второй паре за пропуск в финал будут соперничать представители эстонского баскетбола таллиннский "Калев/Крамо" и раплаский "Авис/Утилитас" (начало в 20:00).
Прямую трансляцию полуфинальных поединков эстонско-латвийской баскетбольной лиги можно наблюдать на Delfi TV.