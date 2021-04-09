"СМС Раха" начинает защиту чемпионского титула

В нынешнем сезоне соперники дважды встречались в регулярном чемпионате. Оба поединка уверенно выиграл "СМС Раха" - 8:0 и 6:1.

Тартусцы в нынешнем сезоне прыгнули выше головы и впервые пробились в финал чемпионата Эстонии. Хватит ли у них мастерства, чтобы зацепить "СМС Раха" хотя бы в одном матче финальной серии?