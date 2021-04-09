09.04.2021, 20:20
"СМС Раха" начинает защиту чемпионского титула
Foto: Smsraha
10 апреля начинается финальная серия чемпионата Эстонии по футзалу. Действующий чемпион "СМС Раха" в серии до трех побед сразится с тартуским "Равенсом".
В нынешнем сезоне соперники дважды встречались в регулярном чемпионате. Оба поединка уверенно выиграл "СМС Раха" - 8:0 и 6:1.
Тартусцы в нынешнем сезоне прыгнули выше головы и впервые пробились в финал чемпионата Эстонии. Хватит ли у них мастерства, чтобы зацепить "СМС Раха" хотя бы в одном матче финальной серии?