Как ветеранам спорта удается оставаться на пике формы после 35 лет?

Передача низом из центра поля на левый фланг, где Алекс Сандро первым касанием обрабатывает мяч, а вторым подает его в штрафную. Защитники соперника там в большинстве, но туда же на всех парах мчится португальский кудесник мяча Криштиану Роналду. Он отталкивается от газона, выпрыгивает, тянется все выше и, практически зависая в воздухе, отправляет мяч в сетку ударом головой. Партнеры по команде бегут поздравлять главную звезду «Ювентуса», и в их глазах читается один и тот же вопрос: что это было и как это вообще возможно?

«Когда он забил этот гол, я подумал только об одном: черт побери, ух ты», — рассказывал тогдашний тренер туринского клуба Маурицио Сарри. На замедленном повторе гол Роналду казался еще более невероятным. В момент удара мяч находился на высоте двух с половиной метров над газоном, но португальца это не смутило.

Роналду нередко празднует голы, срывая с себя футболку и демонстрируя мускулистый торс. Если бы он сделал то же самое и в этот раз, то даже далекие от футбола люди поняли бы — с таким телом возможно практически нарушать законы физики. Сплошные мускулы, ни грамма лишнего жира.