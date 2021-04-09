ВИДЕО: Блондинка с пятым размером груди бьется за чемпионский титул

Бриджес считается самой сексуальной боксершей мира. В последнее время "Блондинка-бомбардировщик" - таково прозвище Эбани в боксерском мире - приходит на взвешивание в откровенном наряде. Так было перед мартовским поединком с новозеландкой Кэрол Эрл, так случилось и перед чемпионским боем с Кортни. Нижнее белье Эбани вызывает недовольство ее соперниц.

В молодости Бриджес занималась бодибилдингом. В 28 лет она переключилась на кикбоксинг и тайский бокс. Свой первый поединок на профессиональном ринге Эбани провела в 2019 году.

Помимо занятий спортом, Бриджес много времени уделяла учебе. Она получила две ученые степени: бакалавр — в математике, магистр — в педагогике.