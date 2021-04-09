09.04.2021, 20:01
ФОТО: Блондинка с пятым размером груди бьется за чемпионский пояс
Foto: twitter.com/ebaniebridges
34-летняя австралийская боксерша Эбани Бриджес (5-0) проведет 10 апреля бой за чемпионский пояс по версии WBA c 27-летней британкой Шэннон Кортни (6-1).
Бриджес считается самой сексуальной боксершей мира. На взвешивание предыдущего поединка "Блондинка-бомбардировщик" - таково прозвище Эбани в боксерском мире - явилась в откровенном купальнике, тогда как ее 45-летняя соперница Карол Эрл пришла в хиджабе. Эбани единогласным решением судей победила в марте мусульманку, но ее наряд на взвешивании вызвал много разноречивых комментариев.
В молодости Эбани занималась бодибилдингом. В 28 лет она переключилась на кикбоксинг и тайский бокс. Свой первый поединок на профессиональном ринге она провела в 2019 году.
Помимо занятий спортом Бриджес много времени уделяла учебе. Она получила две ученые степени: бакалавр — в математике, магистр — в педагогике.