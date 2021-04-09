ФОТО: Блондинка с пятым размером груди бьется за чемпионский пояс

Бриджес считается самой сексуальной боксершей мира. На взвешивание предыдущего поединка "Блондинка-бомбардировщик" - таково прозвище Эбани в боксерском мире - явилась в откровенном купальнике, тогда как ее 45-летняя соперница Карол Эрл пришла в хиджабе. Эбани единогласным решением судей победила в марте мусульманку, но ее наряд на взвешивании вызвал много разноречивых комментариев.

В молодости Эбани занималась бодибилдингом. В 28 лет она переключилась на кикбоксинг и тайский бокс. Свой первый поединок на профессиональном ринге она провела в 2019 году.

Помимо занятий спортом Бриджес много времени уделяла учебе. Она получила две ученые степени: бакалавр — в математике, магистр — в педагогике.