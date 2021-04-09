Повторная допинг-проба Наби также дала положительный результат

8 апреля Наби и его представитель прибыли в германскую лабораторию в Крейше, чтобы присутствовать при вскрытии В-пробы. Результат оказался неутешительный. В повторной допинг-пробе также найдены следы препарата летрозол, который был обнаружен и в А-пробе.

"С нетерпением жду подробных лабораторных результатов. Затем мы предпримем шаги для защиты моего честного имени как в Эстонии, так и в Международном спортивном суде", - так прокомментировал результат вскрытия повторной пробы Наби.

"Могу повторить, что сказал уже ранее: сознательно и преднамеренно я ничего запрещенного не принимал. За свои права и репутация намерен бороться до конца".