ВИДЕО: Во время матча Лиги Европы на поле выбежал голый мужчина

На 7-й минуте на поле неожиданно появился голый мужчина. Он пробежался по газону, упал и начал перекатываться по траве.

Интересно, что поединок в Гранаде проходит без зрителей. Полицейские заметили появление бегуна с некоторым опозданием, а затем увели его в подтрибунное помещение.

"Манчестер"Юнайтед" победил в гостях "Гранаду" со счетом 2:0 (1:0). Ответная встреча соперников состоится 15 апреля.

Лига Европы - 1/4 финала (первые матчи)

Аякс (Нидерланды) - Рома (Италия) 1:2

Арсенал (Англия) - Славия (Чехия) 1:1

Динамо (Хорватия) - Вильярреал (Испания) 0:1

Гранада (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия) 0:2