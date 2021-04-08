08.04.2021, 23:10
ВИДЕО: Во время матча Лиги Европы на поле выбежал голый мужчина(1)
Foto: twitter.com/90min
Первый поединок четвертьфинальной стадии Лиги Европы между футболистами испанской "Гранады" и английского "Манчестер Юнайтед" был отмечен необычным инцидентом.
На 7-й минуте на поле неожиданно появился голый мужчина. Он пробежался по газону, упал и начал перекатываться по траве.
Интересно, что поединок в Гранаде проходит без зрителей. Полицейские заметили появление бегуна с некоторым опозданием, а затем увели его в подтрибунное помещение.
"Манчестер"Юнайтед" победил в гостях "Гранаду" со счетом 2:0 (1:0). Ответная встреча соперников состоится 15 апреля.
Лига Европы - 1/4 финала (первые матчи)
Аякс (Нидерланды) - Рома (Италия) 1:2
Арсенал (Англия) - Славия (Чехия) 1:1
Динамо (Хорватия) - Вильярреал (Испания) 0:1
Гранада (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия) 0:2