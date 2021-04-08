Футзал Испании: смена декораций

Похоже, золотой век футзальной «Барселоны» подошел к концу. Помимо грядущей распродажи игроков, о которой не говорит только ленивый, каталонцы ухудшили текущее положение в турнирной таблице, которое повлияет на их выступление в плей-офф. На этом фоне все громче раздаются голоса из Мурсии о восстановлении в чемпионских правах одного из известнейших в Европе клубов – «Эль Посо». В доказательство этому испанские инсайдеры пишут, что покидающий лиссабонский «Спортинг» бразилец Тайнан уже подписал контракт с «ЭльПосо». Мурсийцы выиграли заочную «борьбу» за игрока у «Мовистар Интера», а «Барса» даже в них не участвовала. При этом, по слухам, агенты предлагали игрока и российским командам, но россияне не потянули зарплатные аппетиты бразильца. В Испании говорят, что на решение Тайнана повлиял звонок главного тренера клуба – аргентинца Диего Джиустоцци, во всех красках описавшего будущее футзального проекта "ЭльПосо Мурсии" и необходимость наличия в нем Тайнана.

В стартовом матче 26-го тура «Осасуна» лишь на последних минутах ушла от поражения в игре с «Пеньисколой» и потеряла важные очки в борьбе за место в восьмерке, однако чуть сократила отставание от «Сарагосы» и «Бетиса», которые свои матчи проиграли – «Пальме» и «ЭльПосо» соответственно.

Лидер, «Леванте», в очень непростом матче с «Антекерой» добыл волевую победу, а «Ферроль», похоже, окончательно потерял реальные надежды на спасение от вылета, дома проиграв «Буреле».

Два матча вызывали особый интерес, и оба оправдали ожидания.

«Санта Колома» Хави Родригеса третий раз в сезоне обыграла «Барсу», уступая после первого тайма и вырвав победу на последних минутах. Справедливости ради отметим, что за несколько секунд до финальной сирены арбитры явно ошиблись, не поставив пенальти в ворота хозяев за игру рукой в штрафной площадке.

Осечкой «сине-гранатовых» воспользовался «ЭльПосо», который поднялся на пятое место, и «Вальдепеньяс», обыгравший «Картахену», и сокративший отставание от шестой строчки. «Интер» спокойно поднимается наверх после стартового провала и дома переиграл «Кордобу».