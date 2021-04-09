Проект "Изолента": тренировка на улице и купание в Балтийском море

Житель столицы Вадим поделился на своем YouTube-канале мотивирующим видео, на котором молодой человек сначала отрабатывает технику удара, а потом бросается в холодную воду (+1) начинает плавать. Отличная альтернатива как бассейну, так и фитнес -клубу!

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