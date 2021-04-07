”Удивляет примитивность подхода”. Навальный рассказал о попытках администрации колонии ”дискредитировать” его голодовку

По словам Навального, самым важным ”на первом этапе тюремной голодовки” оказалось проверять карманы — так как в них подкидывают конфеты, пишет "Медуза".

Первую нашли на обыске и сразу ироничные улыбки: А что это у вас, Алексей Анатольевич, конфетка? <…> Я знал, конечно, что власти в первую очередь захотят дискредитировать голодовку и высмеять ее. Удивляет только примитивность подхода.

Навальный также рассказал, что через несколько дней после начала голодовки на кухне в его отряде появилась плитка, на которой стали жарить курицу и хлеб. По его словам, незадолго до этого адвокат рассказывал ему о том, что есть курицу на глазах у голодающего — стандартная практика, но Навальный не верил ему, полагая, что на кухне в отряде готовить нельзя, а ”курица вообще под тотальным запретом”.

Алексей Навальный держит голодовку с 31 марта, требуя допустить к нему в колонию приглашенного врача. Несколько недель политик жалуется на боли в спине и в ноге.

ФСИН настаивает, что Навальному оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

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