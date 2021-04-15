Девушка дня. Секс-символ MMA Пейдж Ванзант показала фото в откровенном наряде

После карьеры в UFC Ванзант дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship. Американка проиграла соотечественнице Бритен Харт в пяти двухминутных раундах.

Всего на её счету в смешанных единоборствах восемь побед и пять поражений. Но кажется, такой бойцовский "рекорд" не смущает ее поклонников, которые пишут ей самые теплые, а иногда и горячие, пожелания в инстаграме. Особенно им понравилось этот весьма откровенный наряд.

А это промо собственного официального сайта Ванзант выложила в том же инстаграме и собрала более 1 млн просмотров. Правда, запомнили ли подписчики название сайте, обратили ли на него внимание?



Впрочем, иногда на страницах своих социальных сетей Пейдж появляется и не в одиночестве. Например, вот так.



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