Невероятно! 23-летний эстонец заработал за полтора месяца 1 млн евро

В конце февраля он выиграл в покер 430 000 евро, а в начале марта еще 325 000. Таким образом, за полтора месяца 23-летний эстонец заработал свыше 1,1 млн евро.

Ранее Ладва сказал, что шахматы теперь для него - только хобби. "В шахматах можно нормально зарабатывать, если входишь в ТОП-20. В какой-то момент я понял, что в моем случае это просто невозможно", - признал 4-кратный чемпион Эстонии по шахматам.