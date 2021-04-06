Любовь Соболь: россияне ничем не хуже жителей Эстонии, у которых пенсии по 490 евро

Как минимум пару раз в неделю меня исправно таскают то на допрос, то в суд, то к прокурору, то к следователю. Приезжает машина с сотрудником ФСИН и отвозит, потом возвращает. Социальное такси, фактически. Скучать особо некогда. Читаю много — книги передают коллеги. Прямо сейчас перечитываю Генри Киссинджера "О Китае ".

- Общаться можно с близкими родственниками, адвокатом, следователем и ФСИН. Ходить в магазин, гулять с собакой, выбрасывать мусор — нельзя, то есть куча бытовых неудобств. Но в целом — обычная жизнь, как у любой российской семьи: собираю ребенка в школу, отвожу (с недавнего времени могу это делать), занимаюсь делами, потом помогаю дочке делать уроки. Недавно коллеги подарили котенка бенгальской породы, можно считать, второго ребенка завела.

- Нет, не предлагали. Да и очевидно, что я самостоятельно принимаю решения. В этом году я баллотируюсь в Госдуму, из-за рубежа это делать невозможно.

Любовь Соболь: О, нет. Я скорее удивлюсь, если до конца года к ним не прибавится еще парочка дел. Было понятно, что после попытки убийства Навального и перед выборами в Госдуму нашу команду будут давить всеми возможными способами.

DW: Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш говорила, что если бы ей кто-то сказал в январе о домашнем аресте, она бы покрутила пальцем у виска. Ваши два уголовных дела тоже стали для вас неожиданностью?

Любовь Соболь сейчас запрещено пользоваться интернетом, поэтому DW передала ей письменные вопросы через ее адвоката Владимира Воронина и через две недели получила ответы. Мы приводим их с некоторыми сокращениями.

С конца января 2021 года юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь находится под домашним арестом по "санитарному делу" — против нее и других оппозиционеров возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на московской акции протеста 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По решению суда Соболь останется под арестом до 23 июня. Кроме того, против нее возбуждено второе,"квартирное дело". Соболь обвиняют в том, что 21 декабря 2020 года она с применением насилия проникла в квартиру, где мог находиться находиться Константин Кудрявцев (сотрудник ФСБ , который, по версии Навального, был участником его отравления).

- Я не боюсь ни СИЗО , ни тюрьмы. Думаю, это все должны были понять уже давно. Наверное, в этом плане я немного сумасшедшая и фанатично упертая, но некоторые вещи для меня важнее внешней свободы. Моя семья, моя совесть, вера, моя любовь к людям и своей стране — это то, что для меня на первых местах. Я получаю неимоверное удовлетворение и ощущение свободы и счастья, когда живу и поступаю так, как считаю правильным. Сейчас в современной России это делать непросто. Наверное, легче где-то промолчать, не заметить, отойти, но буду я себя тогда уважать? Нет.

- Почему вы рискнули и нарушили правила домашнего ареста? Не было страшно, что заберут в СИЗО?

Мне кажется, сильные люди, с совестью и критическим мышлением, понимают, что вся система прогнила и уходят с постов. Остаются карьеристы или бессовестные люди, которые думают, что больше никуда не приткнутся. Отрицательная селекция. Это все очень печально. В детстве я сама хотела быть следователем, когда насмотрелась Шерлока Холмса . Сейчас рада, что не стала им. Хочешь расследовать настоящие преступления, а тебе матерей по "санитарному делу" сажать надо. Ну что это за фигня? Прямо тошно.

- Да, в последнее время практически все мое общение и сводится к разговорам с теми или иными силовиками. Пока еще не встретила человека, который бы сказал, что ему искренне нравится то, что делает Путин. Зато встречала тех, кто говорит: "Мне немного до пенсии, вот дотяну, потом, наверное, тоже буду с вами выходить". Были те, кто оправдывал себя. Например, словами "ну, я как врач: мне все равно кого лечить, к вам я нейтрально отношусь, но работа такая". Только врачи спасают всех, им положено лечить и виновных, и невиновных, и хороших, и плохих. Скорее адвокатская профессия схожа с врачебной. А следователь должен работать только по преступникам. Видишь невиновного — отпускай.

- Алексей Навальный, говоря о пребывании в СИЗО или спецприемниках, часто упоминал, что конвоиры и другие сотрудники "все понимают". А какое отношение к себе вы увидели от людей из системы исполнения наказаний?

- Конкретные инициативы и первые шаги понятны. Ставить вопрос об отмене пенсионной реформы, отмене " закона Димы Яковлева ", принятии закона, ограничивающего закупку предметов роскоши для чиновников за счет бюджета. Инициировать парламентские расследования по коррупции топ-чиновников. "Единой России" будет максимально сложно публично выступать против этого.

- Допустим, что вы становитесь депутатом прямо сейчас. У депутатов "Единой России" большинство, вы сидите с ними в зале пленарных заседаний. Как бы вы себя вели? Какой законопроект подали бы в первую очередь?

- Нет никакого противоречия. Всю программу можно начать продвигать хоть сейчас. Какие-то вещи из программы можно реализовать через один конкретный законопроект, какие-то предложения более масштабные. Зарплату бюджетникам надо поднимать и при президенте Путине, и при президенте Навальном. При смене власти все данные государством обязательства же не обнуляются.

— Вопрос о вашей предвыборной программе. Создается впечатление, что в ней смешались повестки двух разных депутатов: депутата Соболь при президенте Навальном и депутата Соболь — при Путине. Поясню: в каких-то пунктах вы говорите о переменах, которые актуальны и после правления Путина (реформа судебной системы, например). А в каких-то пунктах вы исходите из того, что Путин остается у власти, а вы — в Госдуме. Например, говоря, что добьетесь исполнения его "майских указов". Нет ли в этом противоречия?

Решение приняла прошлой весной, когда всерьез начали обсуждать обнуление. Хочу сменяемости власти. " Единая Россия " — это такие щупальца Кремля.Хочешь позитивных изменений в стране? Без разрушения монополии "Единой России" это не получится сделать.Поэтому решила выдвинуться сама, а также по ходу кампании поддерживать других кандидатов от "Умного голосования".

- Почему меня кто-то должен был отговаривать? Наоборот, все поддержали: и семья, и коллеги. Все понимают, что надо что-то делать. Просто молча смотреть, как " Единая Россия " растаскивает и уничтожает нашу страну, не хочется.

- Как вы принимали решение о том, что будете баллотироваться на выборы в Госдуму? Вас не отговаривали?

Уверена, и один депутат может многое перевернуть в Госдуме в лучшую сторону. Надо работать с тем, что есть, а не ждать идеальных условий. Сделать так, чтобы парламент стал местом для дискуссий, как, например, стала Мосгордума после прихода туда оппозиции. Правом разрабатывать и вносить законопроект, делать депутатские запросы обладает один депутат, не фракция.

- Кстати, как вам больше нравится, депутат или депутатка?

- И так, и так. Сама в речи стараюсь использовать все больше феминитивов.

О Навальном и ФБК

- Можно заметить, что по некоторым вопросам позиции отдельных членов ФБК иногда различаются. Например по блокировке Трампа в Twitter. Как в команде проходят дискуссии? Насколько легко вас убедить в чем-то? А Навального?

- Дискуссии есть все время, даже часто дебаты и споры. Я люблю получать хорошие советы, часто спрашиваю сама их у коллег. Люблю брейнстормить, проговаривать мысли вслух перед кем-то близким, чтобы озвучить какую-то идею и найти ее слабые места. Переубедить меня можно, конечно. Почему нет? И Навального можно. С другой стороны, я не принимаю решения сгоряча, поэтому если уже приняла их, то стараюсь не менять без необходимости.

- Одно из наиболее частых обвинений в адрес оппозиции — это русофобия. Как вы для себя ее определяете?

- Русофобия — это считать, что россияне не могут жить в процветающей стране, где чиновники не будут воровать деньги на дачи, яхты и виноградники в Тоскане или дворцы за 100 млрд рублей. Это считать, что русский человек всегда будет пить и терпеть унижения. Нет, я не русофобка. Считаю, что россияне ничем не хуже жителей Эстонии, у которых нет ни нефти, ни газа, но есть пенсии по 45 тыс рублей и больше (490 евро).

- Тема бога и веры чуть ли не впервые появилась у Навального в его последнем слове в суде. Затем вы сбегаете из под домашнего ареста, чтобы посетить церковь. Просто совпадение? Или вы решили, что пришло время говорить о вере публично?