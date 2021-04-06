Хоккеист сборной России в тяжелом состоянии находится в реанимации

3 апреля в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с казанским "Ак Барсом" Емелин получил травму. На второй поединок, который состоялся 5 апреля, капитан команды не вышел на лед.

Емелин доставлен в Москву

Опытный хоккеист в это время находился в инфекционной больнице Казани. "Авангард" не раскрывает диагноз хоккеиста, ограничиваясь словами о тяжелом состоянии игрока, однако некоторые российские СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили о токсическом шоке печени у Емелина. Из Казани хоккеиста доставили на лечение в Москву.

34-летний Емелин неоднократно выступал за сборную России - в 2012 году вместе с партнерами он завоевал золото чемпионата мира. В составе "Ак Барса" защитник дважды становился победителем Кубка Гагарина. Уроженец Тольятти 6 сезонов отыграл в НХЛ за "Монреаль".

"Авангард" и ЦСКА рвутся в финал

"Авангард" выиграл оба матча в гостях у казанского "Ак Барса" и ведет в серии со счетом 2:0. После второго матча наставник "Авангарда" Боб Хартли в интервью КХЛ ТВ сказал, что победа посвящается капитану команды.

Третий поединок полуфинальной серии состоится 7 апреля в подмосковной Балашихе, где "Авангард" проводит свои домашние матчи.

В другой полуфинальной серии Кубка Гагарина ЦСКА побеждает петербургский СКА - 3:0. От выхода в финал ЦСКА отделяет лишь одна победа.