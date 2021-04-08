В многоквартирном доме обнаружили кошачью колонию и утопленного в ведре котенка

Прибывшие на место активисты поговорили с хозяйкой. Им удалось сразу забрать с собой кошку, которая должна была вот-вот окотится. Также они договорились с хозяйкой и волостью, что помогут поймать животных, но, поскольку котов много, жилье им организация предоставить не может.

”Хочется отметить, что котов приручила милая пожилая женщина, которая, вероятно, очень любит животных и хочет о них заботиться, но не понимает, где пролегает грань между добром и злом”, — написали активисты в социальных сетях.

К сожалению, на месте также было обнаружено ведро с утопленным котенком. В результате длительных переговоров с привлечением полиции женщине оставили двух котов, которые в срочном порядке будут стерилизованы.

Беременная кошка, которую активисты забрали с собой до этого, вчера родила трех котят. По утверждению волонтеров, сама бы она с родами не справилась, так что ей повезло вовремя оказаться в нужном месте.

Остальные изъятые животные будут стерилизованы и кастрированы, после чего им начнут искать новый дом.