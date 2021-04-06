Солнечный свет блокирует активность коронавируса в 8 раз эффективнее, чем предполагалось

Инженер-технолог Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Паоло Луццатто-Фегиз и его коллеги отметили, что в ходе эксперимента вирус инактивировался в восемь раз быстрее, чем предсказывала последняя теоретическая модель.

”Теоретическое предположение состоит в том, что инактивация начинается, когда ультрафиолетовые лучи спектра B (UVB) воздействуют на РНК вируса, повреждая его”, — пояснил Луццатто-Фегиз.

Но выявленное несоответствие позволяет предположить, что на самом деле происходит нечто большее, и выяснение, что именно происходит, может быть полезно для борьбы с вирусом.

Ультрафиолетовые лучи или ультрафиолетовая часть спектра легко поглощается определёнными основаниями нуклеиновых кислот в ДНК и РНК, что может привести к такой их связи, которую трудно будет изменить.