Солнечный свет блокирует активность коронавируса в 8 раз эффективнее, чем предполагалось

Группа учёных призывает к более глубокому исследованию того, как солнечный свет воздействует на SARS-CoV-2. Это заявление было сделано после того, как было обнаружено явное несоответствие между самыми недавними теориями и результатами, полученными в ходе экспериментов, сообщает Science Alert.
Инженер-технолог Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Паоло Луццатто-Фегиз и его коллеги отметили, что в ходе эксперимента вирус инактивировался в восемь раз быстрее, чем предсказывала последняя теоретическая модель.
”Теоретическое предположение состоит в том, что инактивация начинается, когда ультрафиолетовые лучи спектра B (UVB) воздействуют на РНК вируса, повреждая его”, — пояснил Луццатто-Фегиз.
Но выявленное несоответствие позволяет предположить, что на самом деле происходит нечто большее, и выяснение, что именно происходит, может быть полезно для борьбы с вирусом.
Ультрафиолетовые лучи или ультрафиолетовая часть спектра легко поглощается определёнными основаниями нуклеиновых кислот в ДНК и РНК, что может привести к такой их связи, которую трудно будет изменить.