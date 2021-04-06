Футзал Эстонии: «Тарту Рейвенс» уже в финале! Кто еще: «Космос» или «Виймси»?
После результата первого матча в Виимси к таллинскому «Космосу», естественно, было приковано повышенное внимание. Столичный клуб не просто прервал впечатляющую победную серию «Смсрахи», но и поставил главного фаворита на грань вылета. Обе команды начали матч довольно осторожно, но «Виимси» удалось воспользоваться практически первым же своим шансом: на пятой минуте Эрвин Стюф откликнулся на длинную передачу из глубины и, оставшись один на один с Вадимом Беляковым, переиграл голкипера «Космоса». Ранний гол не внёс серьезных изменений в ход матча – вязкая борьба за инициативу в центре поля преобладала над скоростными атаками. По такому течению игры любой голевой шанс был чрезвычайно важен, и на девятой минуте «Смсрахе» удалось вновь выжать максимум даже из полумомента. Очередная позиционная атака гостей завершилась фолом в непосредственной близости от ворот «Космоса», и Евгений Меркурьев могучим ударом со штрафного вогнал мяч в ворота над плечом Белякова, удвоив преимущество своей команды. Получив преимущество в два мяча, «Смсраха» уделила максимум внимания обороне, изо всех сил стараясь обезопасить свои ворота от атакующих действий «Космоса». Отметим, что градус напряжения более чем соответствовал полуфинальному матчу, а судьи принимали достаточно спорные решения, которые еще предстоит разобрать. Еще до перерыва Степан Черноусов за две желтые карточки был удалён со скамейки столичного клуба. Как выяснилось позже, это было не единственное удаление в составе «Космоса» в тот вечер: в самой концовке встречи один из героев первого матча Максим Бабяк увидел перед собой второе предупреждение и покинул паркет немногим раньше своих одноклубников. Впрочем, к этому моменту судьба матча уже была предопределена: голкипер «Виимси» Марк Боскин прямым ударом от своих ворот сделал счёт 3:0. «Космос» все же сумел забить мяч престижа – Никита Черней за три секунды до финального свистка установил итоговый счёт. «Смсраха» берет второй матч со счетом 3:1, и теперь все решится в третьем матче, который состоится в Виимси уже 7 апреля.
Своего соперника по финальной серии уже ожидают «Тарту Рейвенс», которые в третьем матче сумели сломить сопротивление «Нарвы Юнайтед», одержав тяжёлую выездную победу. Хозяева более чем успешно начали свой матч, открыв счёт уже на 29-й секунде: Андрей Горнев вывел «Нарву» вперёд. Едва ли в тот момент кто-то мог предположить, что этот гол останется единственным для «Юнайтед» в этом матче. Второй тайм стал сущим кошмаром для хозяев: «Рейвенс» казались более активными и старались выжимать максимум из своих моментов, в то время как у нарвитян не получалось практически ничего. Впрочем, и здесь не обошлось и без спорных эпизодов: ещё во время матча скамейка «Нарвы» активно выражала недовольство действиями арбитров, однако факт остаётся фактом: хозяева неудачно сыграли во втором тайме, пропустив четыре мяча, и теперь будут довольствоваться лишь матчами за третье место.
Президент «Нарвы Юнайтед» Александр Дмитриев после финального свистка не скрывал своего недовольства работой судей, выдав очень эмоциональный монолог: «Все три игры мы наблюдаем странные судейские решения. Пенальти, игра рукой, мое предупреждение какое-то… Мы сделаем нарезку, на которой все будет четко видно. Нам перед сезоном всегда объясняют трактовки игры рукой, нам говорили, что если команда овладевает мячом после касания рукой, то это фол. Команда соперника сегодня трижды получила мяч после попадания его в руку, но свисток не был дан ни разу. Я не хочу сказать, что судьи были «заряжены», или что-то такое, но такие моменты были в каждом из трёх матчей. Скорее, это просто низкая квалификация арбитров: один знает правила, а другой – нет, и все судят по-разному», - подытожил матч Дмитриев.
Несмотря на общий негативный фон, Александр нашёл в себе силы признать, что его команда крайне неубедительна провела, пожалуй, главный тайм сезона: «Все вышесказанное мной не отменяет того факта, что мы плохо сыграли второй тайм. «Рейвенс» были сильнее нас на этом отрезке, не могу сказать почему, у нас просто что-то пошло не так. Они молодцы. Мы очень хотели попасть в финал, но теперь будем настраиваться на матчи за третье место, они будут такими же важными для нас», - заключил Дмитриев.
Таким образом, «Тарту Рейвенс» узнают имя своего соперника по финалу уже в среду, когда «Виимси Смсраха» и «Космос» проведут решающий третий матч. «Нарва Юнайтед» разыграет бронзовые медали с проигравшим в этой серии.