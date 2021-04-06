Футзал Эстонии: «Тарту Рейвенс» уже в финале! Кто еще: «Космос» или «Виймси»?

После результата первого матча в Виимси к таллинскому «Космосу», естественно, было приковано повышенное внимание. Столичный клуб не просто прервал впечатляющую победную серию «Смсрахи», но и поставил главного фаворита на грань вылета. Обе команды начали матч довольно осторожно, но «Виимси» удалось воспользоваться практически первым же своим шансом: на пятой минуте Эрвин Стюф откликнулся на длинную передачу из глубины и, оставшись один на один с Вадимом Беляковым, переиграл голкипера «Космоса». Ранний гол не внёс серьезных изменений в ход матча – вязкая борьба за инициативу в центре поля преобладала над скоростными атаками. По такому течению игры любой голевой шанс был чрезвычайно важен, и на девятой минуте «Смсрахе» удалось вновь выжать максимум даже из полумомента. Очередная позиционная атака гостей завершилась фолом в непосредственной близости от ворот «Космоса», и Евгений Меркурьев могучим ударом со штрафного вогнал мяч в ворота над плечом Белякова, удвоив преимущество своей команды. Получив преимущество в два мяча, «Смсраха» уделила максимум внимания обороне, изо всех сил стараясь обезопасить свои ворота от атакующих действий «Космоса». Отметим, что градус напряжения более чем соответствовал полуфинальному матчу, а судьи принимали достаточно спорные решения, которые еще предстоит разобрать. Еще до перерыва Степан Черноусов за две желтые карточки был удалён со скамейки столичного клуба. Как выяснилось позже, это было не единственное удаление в составе «Космоса» в тот вечер: в самой концовке встречи один из героев первого матча Максим Бабяк увидел перед собой второе предупреждение и покинул паркет немногим раньше своих одноклубников. Впрочем, к этому моменту судьба матча уже была предопределена: голкипер «Виимси» Марк Боскин прямым ударом от своих ворот сделал счёт 3:0. «Космос» все же сумел забить мяч престижа – Никита Черней за три секунды до финального свистка установил итоговый счёт. «Смсраха» берет второй матч со счетом 3:1, и теперь все решится в третьем матче, который состоится в Виимси уже 7 апреля.