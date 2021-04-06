Эстонские спортсмены призывают реагировать на ненадлежащее поведение

По словам президента ЭОК Урмас Сыырумаа, спорт насыщен радостью и эмоциями, но к сожалению у завоеванных медалей есть и оборотная сторона:

"Безопасный спорт это уважение, справедливость и отсутствие любого насилия. К сожалению есть и те, кто сталкивается в спорте не только с физическим насилием, но и с психологическим. Оставленные ненадлежащим обращением шрамы остаются, к сожалению, на всю жизнь. Призываю обращать внимание и помогать тем, кто нуждается в помощи!"

Если у вас есть предположение, что кто-то нуждается в помощи, то позвоните в кризисный центр помощи жертвам насилия по телефону 116 006, в центр помощи детям по телефону 116 111 или www.lasteabi.ee.

Как присоединиться к участию в акции #märka?

• Сделай фото, где ты держишь белый лист бумаги с надписью #märka

• Выложи фото в социальные сети во вторник, 6 апреля. К фото добавь хештеги #märka, #terveeestieest и прикрепи теги ЭОК в Instagram @olympiafann или в Facebook „Olen Olümpiafänn“.

• При желании можно сообщение персонализировать, но главное чтобы остались приведённые ранее телефоны и контакты, куда обращаться в случае проблемы.

День 6 апреля начал отмечаться по инициативе Международного олимпийского комитета и ООН под названием "Международный день спорта на благо развития и мира". В Эстонии дату с 2017 года отмечают по инициативе ЭОК под названием "День белой карты". Его символом является белая карта – если красную карточку в спорте показывают в случае серьезного нарушения, то 6 апреля спортсмены по всему миру показывают белую карту, которая символизирует толерантность, отзывчивость и положительный настрой.