ФСИН: Навального перевели в медико-санитарную часть

Это связано с тем, что у осужденного в ходе плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура.

”В связи с этим у него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирусную инфекцию. Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под наблюдением медицинских работников. В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание”, — говорится в ответе ФСИН на запрос ”Известий”.

Между тем источник ”Известий” опроверг информацию о вспышке туберкулеза в колонии. По его словам, если бы в окружении Навального кто-то действительно заболел, то на карантин бы отправили весь отряд.

Ранее 5 апреля в Instagram Навального был опубликован пост, в котором утверждается, что за последнее время из отряда блогера три человека были госпитализированы с туберкулезом. Это, по его подсчетам, составляет 20% от численности. У самого Навального, согласно сообщению, сильный кашель и температура 38,1.

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