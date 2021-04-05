Путин подписал закон, обнуляющий его президентские сроки

Согласно закону 19-ФЗ "О выборах президента РФ", избираться президентом не имеет права гражданин России, занимавший эту должность два срока или занимающий на день официальной публикации решения о назначении выборов должность президента второй срок.

Но на Путина это положение не распространяется — согласно закону, не учитывается число президентских сроков, которые человек занимал на момент вступления в силу поправок к Конституции.

Путин избирался президентом в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. Теперь он сможет баллотироваться в 2024-м и 2030 годах. Когда главой государства с 2008-го по 2012 год формально был Дмитрий Медведев, он предложил увеличить срок полномочий президента с четырех до шести лет, что и было сделано.

Самого Медведева эти изменения не затронули, потому что в 2012 году он перестал быть президентом.

После возвращения Путина в Кремль Медведев возглавил правительство, но в начале 2020 года Путин объявил об идее внести поправки в Конституцию, а Медведев ушел в отставку.

Поправка об обнулении



Поправку об обнулении президентских сроков 10 марта 2020 года в ходе заседания Госдумы неожиданно предложила депутат Валентина Терешкова. Действовавшая на тот момент редакция Конституции не позволяла Путину баллотироваться на новый срок.

Путин немедленно приехал в Думу и заявил, что согласен на обнуление своих сроков, при условии, что их одобрит Конституционный суд и избиратели на референдуме о поправках к Конституции. У Конституционного суда возражений не нашлось, референдум тоже прошел гладко (хотя это было немного позже).

Предложенную Терешковой поправку Госдума в тот же день согласилась внести в общий пакет изменений в Конституцию.

Соответствующий законопроект, авторами которого стали сенатор Андрей Клишас и депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, в итоге поддержали и Госдума, и Совет Федерации.