Навальный: корреспондентов путинских каналов приглашаю переночевать в нашей ”идеальной тюрьме”

По словам Навального, вчера заключенные смотрели на федеральных каналах новостные репортажи о нем — как он сидит "в лучшей колонии с идеальными условиями и едой, как в ресторане". ⠀ Навальный пишет, что сегодня уже третий человек из его отряда за последнее время госпитализирован с туберкулезом: "В отряде 15 человек, то есть 20% численности болеет, это сильно выше эпидемиологического порога. И чего? Думаете ЧП , ревут сирены скорой помощи? Да пофигу всем, начальство беспокоит только вопрос, как скрыть статистику".

"Мальчик: надевает маску, чтобы защититься от коронавируса.

Мужчина: спит на соседней койке с кашляющим туберкулезником".

⠀

" вот у нас ”идеальная, образцово-показательная колония”. Любой заключенный молит Бога, чтобы сюда не попасть, а внутри антисанитария, туберкулез, отсутствие лекарств. Глядя на кошмарные тарелки, в которые накладывают баланду, я вообще удивлен, что здесь вируса Эболы нет", — пишет Навальный.

⠀

"Когда с туберкулезом забрали третьего, мы пошли читать стенд ”профилактика заболеваний”, там и об этой болезни есть, — продолжает он. — Пишут, что нужно поднимать иммунитет хорошим питанием и белковой пищей. Сначала все, понятно, посмеялись надо мной, а потом и над собой. Ведь мясо из нашей еды украли ещё в Москве. Во Владимире украли масло и овощи. А на месте, в Покрове, уже растащили по домам последние крошки. Оставив зэкам кашу, типа ”клей” и перемерзшую картошку. Идите, укрепляйте иммунитет. Так что про все эти репортажи ответ простой: там нет ни одного слова правды. Ни в большом, ни в мелочах".

⠀

"А корреспондентов путинских каналов я приглашаю переночевать в нашей ”идеальной тюрьме” на соседней койке с кашляющем зэком.

Да вот хотя бы рядом со мной. Цитирую официальные данные с сегодняшнего замера температуры: ”Навальный А.А., сильный кашель, температура 38,1”", — продолжает Навальный.

⠀

Н"о есть и светлая сторона: говорят же ”клин клином вышибают”. Если у меня тубик, то может он прогонит боль в спине и онемение ног. Хорошо бы.

Укрепляйте свой иммунитет", — призывает оппозиционер.

⠀

По словам Навального, голодовку он продолжает. "У меня есть гарантированное законом право пригласить врача-специалиста за свой счёт. Я от него не откажусь, а тюремным врачам можно доверять ровно настолько, как государственному ТВ", — говорит Навальный.