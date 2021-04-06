Сколько доз вакцины прибыло в Евросоюз и на каком месте в графике их распределения находится Эстония?

К использованию в Евросоюзе сейчас одобрены четыре вакцины: Pfizer/BioNTech и Moderna на базе мРНК, AstraZeneca/Oxford и однократно вводимая Johnson & Johnson.

Однако Евросоюз продолжают резко критиковать за слишком медленную программу вакцинации и подчёркивают, что нужно было создать все условия для расширения производства вакцин ещё до того, как они были одобрены.

В то время как в странах ЕС в среднем одну дозу вакцины получило примерно 11% населения, то в Великобритании уже 45% населения, а в США однократно ввели вакцину как минимум 30% жителей страны.

Как происходила закупка вакцин?

Европейская комиссия согласилась заключить договоры об авансовых закупках с разработчиками вакцин в рамках стратегии вакцинации, введённой в июне 2020 года.

Идея этих соглашений заключалась в компенсации начальных капиталовложений производителей вакцин в обмен на определённое количество доз.

Договоры были подписаны после переговоров с поставщиками вакцин при участии всех стран-членов Руководящего комитета.

Посредством каналов финансирования при чрезвычайных ситуациях ЕС инвестировал в данную программу 2,7 миллиарда евро и сосредоточился на создании разнообразного комплекса вакцин.

Критики говорят, что последующие задержки в производстве и поставках частично связаны с этими договорами, ведь в них должны были быть предусмотрены штрафы на случай, если компании не смогут произвести согласованного количества доз до одобрения вакцины.