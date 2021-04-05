BBC News
05.04.2021, 12:02

Любовь Соболь начали судить по "квартирному делу"

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Любовь Соболь
Любовь Соболь
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
В Москве сегодня начали судить по "квартирному делу " оппозиционерку Любовь Соболь – ее обвиняют в незаконном проникновении в квартиру, в которой предположительно жил сотрудник ФСБ, который мог быть причастен к отравлению Навального, пишет BBC.

Суд начался с конфликта. Соболь принесла в зал заседания камеру и собралась снимать происходящее. "Это мое право по Конституции иметь гласное и открытое судебное разбирательство", - сказала она.

Судья Инна Шилободина ответила, что не дает Соболь разрешение на съемку и потребовала выключить камеру. Соболь отказалась. Судья сделала ей замечание, но несмотря на это перепалка продолжилась. Соболь сказала, что Конституцию "нельзя обнулять" и засовывать под сукно – она потребовала мотивировать решение о запрете съемке. Шилободина еще раз сделала замечание. Пристав предупредил Соболь, что если она не выключит камеру, ее удалят из зала в течение двух минут. После этого объявили перерыв.

Перед этим конфликтом прокурор успел зачитать обвинительное заключение. По версии следствия, 21 декабря у Соболь возник преступный умысел на проникновение в квартиру семьи Константина Кудрявцева, который, как утверждают соратники Навального, участвовал в отравлении оппозиционера. Это якобы понадобилось для "популяризации личности" Соболь.

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