Продажи автомобилей за два месяца 2021 года: Эстония держится, Латвия теряет позиции, в Литве катастрофическое падение(4)
За январь и февраль 2021 года объемы продаж новых автомобилей по Евросоюзу снизились на 21,7% по сравнению с тем же периодом в 2020 году. Об этом говорится в отчете европейской ассоциации производителей авто (АСЕА). В целом же по Европе в 2020 году наблюдалось падение продаж на 23,7%. Что в странах Балтии? И где наибольшее падение?
В Эстонии падение продаж минимальное
За два первых месяца 2021 года в Эстонии было продано 3612 новых автомобилей. Это на 8,8% меньше, чем за тот же период 2020 года, когда было реализовано 3962 автомобиля. Но как говорит Артем Уманец из эстонской компании RIA.com Marketplaces, авторынок в Эстонии находится в стадии быстрого восстановления.
— В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, продажи упали на 29,5%. В прошлом году было продано 18750 автомобилей, а еще годом ранее — более 26 тысяч. Самое большое падение наблюдалось после марта. Но если тенденция сохранится, уже в 2021 году продажи должны выйти не только на уровень 2019 года, но и показать хороший рост,— говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces.
В Латвии продажи упали на четверть
По сравнению с Эстонией, в Латвии ситуация с продажами новых авто значительно хуже. Падение за первые два месяца составило 26,3%. За январь-февраль 2021 года было продано 2067 новых автомобилей, а в прошлом году эта цифра составляла 2803 авто. Если говорить о статистике за 2020 год, то тут также наблюдалось падение продаж. В прошлом году было реализовано 13864 автомобиля, а вот в 2019 году — 18 692 авто. Падение продаж за год — 25,8%.
В Литве объемы продаж падают катастрофически
Прошлый год в целом нанес Литве большой удар касательно продаж. И если за два первых месяца 2020 года было реализовано 8492 новых автомобиля, то в этом году за тот же период цифра составила всего 4541 новых проданных авто. Падение составило 46,5%. Это один из самых значительных показателей в Европе. Впереди антирейтинга только Португалия, где продажи упали на 47,1%.
Если анализировать данные за весь прошлый год, то они тоже неутешительны.
В 2020 году в этой стране купили чуть более 40 тысяч автомобилей, а в 2019 году — 46 тысяч. Объемы продаж за год сократились на 12,9%.
В Украине минимальное падение
Прошлый год для автомобильного рынка Украины начинался вполне удачно. Например, в январе 2020 года рост продаж составлял 35%, а в феврале — 20% (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). По данным Укравтопрома, за два месяца этого года было продано 12072 новых авто, что на 13,6% меньше годом ранее, когда было продано 13985 новых авто.
Как говорит председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая владеет самым крупным сайтом по продаже автомобилей AUTO.RIA.com и ведет бизнес в огромной Украине, большая доля продаж приходится на б/у автомобили, привезенные из-за границы.
— Если за два первых месяца 2021 года было куплено чуть более 12 тысяч новых автомобилей, то украинцы ввезли в страну более 54 тысяч бывших в использовании автомобилей. В основном большим спросом пользуется автотранспорт из США, — говорит Артем Уманец из эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces. — Также стоит отметить и то, что среди украинцев все большую популярность приобретают электромобили. Только за февраль их количество выросло на 532 единицы.
Объемы продаж за целый 2020 год в Украине показали хорошие результаты, несмотря на пандемию. В 2020 году было реализовано 85,5 тысячи авто, это на 3,7% ниже, чем в 2019 году. Тогда было продано 88,4 тысячи авто.
В каких странах Европы растут продажи автомобилей?
Из всех стран Европы только в Швеции в начале года наблюдался рост продаж. За первые два месяца было продано на 12,8% больше авто, чем за аналогичный период 2019 года. Стоит отметить, что за весь 2020 год объемы реализованных авто упали на 18% до 292 тысяч авто, хотя еще в 2019 году эта цифра составляла 356 тысяч единиц.
В одном ряду с Эстонией, где продажи упали за первые месяцы 2021 года (-8,8%), находятся Польша (-10,2%), Финляндия (-8,0%) и Венгрия (-6,8%). Крайне негативная тенденция сохраняется в Португалии (-47,1%), Литве (-46,5%), Испании (-44,6%) и Дании (-40,1%).