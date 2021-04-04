Раймонд Кальюлайд о хаосе в организации вакцинации: государство должно извиниться перед людьми

Нам говорят, что на самом деле ситуация в Эстонии лучше, чем во многих других странах Европейского союза. Но ведь Евросоюз потерпел фиаско и в части вакцин, и в части управления COVID-кризисом. Так что не очень-то и большое достижение – быть одним из лучших среди худших. Эстония могла бы стать для других примером организации процесса вакцинации, но нет! Если люди должны стоять в бесконечной очереди, как в 1990-ые годы в продуктовый магазин, значит, государство оказалось беспомощным и неэффективным. И не нужно это скрывать, оправдывать или отрицать.

Очереди возле спортцентра Сыле указывают на то, что организация вакцинации, к сожалению, полностью провалилась. Скорее всего, людей в конце концов вакцинируют, но будет потеряно время и утрачено доверие людей к государству.

Кризис длится уже год, но ученые и политики каждую неделю по-прежнему «выстреливают» противоречивой информацией. На этой неделе нам сказали, что цифры стали лучше, но при этом предупредили, что часть исследований показывает, что вирус все же распространяется и, быть может, даже с еще большей скоростью. Уже никто ничего не понимает. В том же, кого, когда и как должны вакцинировать, вообще царит полная неразбериха.

Но, к сожалению, с самого начала кризиса шаги нашего государства можно было охарактеризовать как ужасающую посредственность. Это касается и политического управления, и выполнения соответствующими ведомствами их обязанностей.

То, что именно вакцинация станет самым важным вопросом, было понятно уже прошлым летом. У властей было достаточно времени, чтобы хорошенько подготовиться. Более того: Эстония должна была поставить перед собой цель провести вакцинацию не просто хорошо, а очень хорошо. У нас ведь есть для этого все предпосылки – мы сверхдигитализированная страна с небольшим населением.

Выходит, что Эстонское государство в организации вакцинации оказалось таким же беспомощным, как провалившаяся советская плановая экономика, не способная 30 лет назад обеспечить людей даже самыми элементарными продуктами питания и промтоварами.

Можно ли ситуацию назвать безнадежной? В каком-то смысле – да. Но в целом все же нет. К сожалению, политики и чиновники Эстонии и Евросоюза действительно не знают, что делать. Я не сомневаюсь, что они стараются, но у них просто не получается. И ведь это не относится только к нынешнему кризису. Они просто не умеют и не могут.

Но иногда и должно произойти что-то драматичное, чтобы ситуация изменилась к лучшему. Я очень бы хотел надеяться, что провал в преодолении коронакризиса и организации вакцинации в итоге приведет к улучшению, и люди поймут, что изменения не просто нужны, они необходимы.

Но это, конечно никак не поможет разрешить нынешний кризис. Какой совет я бы дал премьер-министру Кае Каллас? Сейчас нужно думать и действовать в некотором роде как британский премьер-министр Уинстон Черчилль во время войны. Быть изобретательным и находить новые решения там, где их нет. Нужно в еще большей степени привлечь всё общество к разрешению кризиса и вселить в людей надежду, что и их сложности будут преодолены. Нужно принять помощь, которую предлагает частный сектор. Только так мы сможем справиться с этим кризисом.

И чтобы это не было просто общими словами – один конкретный пример. У Департамента здоровья не хватает ресурсов, чтобы обзванивать близкоконтактных. Я уверен, что большинство министров нашли бы в подчиняющихся им ведомствах тех, чью работу можно было бы на время поставить на паузу. Например, у министров экономики и внешней торговли можно было бы спросить, как поживают сотрудники министерств и EAS, которые в обычное время пытаются привлечь в Эстонию туристов. Может, повышению привлекательности Эстонии в глазах туристов способствовало бы, если бы мы перестали быть страной с самым высоким в Евросоюзе уровнем заражения коронавирусом? Может, эти сотрудники могли бы сейчас прийти на помощь Департаменту здоровья и предупреждать близкоконтактных об опасности?

Но прежде государство должно извиниться перед людьми за то, что так подвело их.

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