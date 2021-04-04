Ограничения? В Таллинне прошли секретные соревнования по фигурному катанию

Воскресенье, 14 марта. В 7:30 утра по направлению к таллиннскому ледовому холлу Škoda спешит машина, у которой на багажнике заметна характерная наклейка с изображением фигуристки.

Следом одна за другой появлялись и другие машины, спешно подъезжающие на парковку. Очевидно, люди торопились. Из автомобилей появлялись юные девушки в масках, с сумками для спортивных костюмов и маленькими чемоданами на колесиках. Далее они направлялись прямиком в ледовый холл. Примерно в 8:30 утра оттуда послышалась музыка.

С 11 марта тренировки разрешены только для профессиональных спортсменов, то есть, для тех, кто или входит в сборную, или является кандидатом на попадание в нее. Тому же кругу спортсменов разрешается проводить соревнования, но с жесткими ограничениями. Таким образом, ряд спортивных соревнований (где состязались бы и спортсмены прочих категорий) из-за текущих ограничений проводить запрещается.

Что же все-таки происходило в холле Škoda?