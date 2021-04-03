Футбол
03.04.2021, 16:50

Что это было? "Челси" пропустил 5 мячей от аутсайдера

 
Chelsea vs West Bromwich Albion
Chelsea vs West Bromwich Albion
REUTERS
После перерыва, вызванного международными матчами, возобновился чемпионат Англии по футболу. Лондонский "Челси" потерпел крупное поражение дома от одного из аутсайдеров "Вест Бромвича" - 2:5 (1:2).

"Челси" первым открыл счет в середине первого тайма, но вскоре остался в меньшинстве. Судья добавил к основному времени 4 минуты, которые стали роковыми для хозяев поля. Полузащитник "Вест Бромвича" Матеус Перейра дважды заставлял "Челси" начинат ь игру с центра поля.

После перерыва оборона лондонского клуба, которая 7 матчей подряд сохраняла свои ворота в неприкосновенности, продолжала давать сбои и гости еще трижды добились успеха.

Накануне поединка с "Вест Бромвичем" наставник "Челси" Томас Тухель был признан лучшим тренером марта в Английской премьер-лиге.

На следующей неделе "Челси" проведет в гостях четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против португальского "Порту".

Оставить комментарий Читать комментарии