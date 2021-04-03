03.04.2021, 16:50
Что это было? "Челси" пропустил 5 мячей от аутсайдера
REUTERS
После перерыва, вызванного международными матчами, возобновился чемпионат Англии по футболу. Лондонский "Челси" потерпел крупное поражение дома от одного из аутсайдеров "Вест Бромвича" - 2:5 (1:2).
"Челси" первым открыл счет в середине первого тайма, но вскоре остался в меньшинстве. Судья добавил к основному времени 4 минуты, которые стали роковыми для хозяев поля. Полузащитник "Вест Бромвича" Матеус Перейра дважды заставлял "Челси" начинат ь игру с центра поля.
После перерыва оборона лондонского клуба, которая 7 матчей подряд сохраняла свои ворота в неприкосновенности, продолжала давать сбои и гости еще трижды добились успеха.
Накануне поединка с "Вест Бромвичем" наставник "Челси" Томас Тухель был признан лучшим тренером марта в Английской премьер-лиге.
На следующей неделе "Челси" проведет в гостях четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против португальского "Порту".