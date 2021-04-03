Что это было? "Челси" пропустил 5 мячей от аутсайдера

"Челси" первым открыл счет в середине первого тайма, но вскоре остался в меньшинстве. Судья добавил к основному времени 4 минуты, которые стали роковыми для хозяев поля. Полузащитник "Вест Бромвича" Матеус Перейра дважды заставлял "Челси" начинат ь игру с центра поля.

После перерыва оборона лондонского клуба, которая 7 матчей подряд сохраняла свои ворота в неприкосновенности, продолжала давать сбои и гости еще трижды добились успеха.

Накануне поединка с "Вест Бромвичем" наставник "Челси" Томас Тухель был признан лучшим тренером марта в Английской премьер-лиге.

На следующей неделе "Челси" проведет в гостях четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против португальского "Порту".