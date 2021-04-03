ВИДЕО: Нарвский "Транс" одержал первую победу в чемпионате

Судьбу встречи решил точный удар Эдуарда Головлева на 39-й минуте матча. Перед нападающим нарвитян находились три игрока "Калью", но он решил пробить с линии штрафной. И не прогадал, попав в левый нижний угол ворот.

У "Калью" проблемы в атаке

Ныммесцы перед матчем с "Трансом" сменили гардероб. Вместо ужасающей формы черного цвета, в которой они выступали целое десятилетие, "Калью" вышел на поле в радующей глаз синей расцветке. Однако смена имиджа ныммеской команде не помогла.

Забитые мячи на старте сезона "Калью" даются с большим трудом, а в поединке с "Трансом", который в стартовом матче пропустил 5 мячей от "Пайде", подопечные Сергея Францева вообще не смогли поразить ворота. Ситуацию усугубляет травма атакующего полузащитника Владислава Хомутова - в прошлом сезоне украинский легионер часто выручал "Калью", забив 9 мячей.

Когда начнет сезон "Флора"?

Из-за положительного теста на Covid-19 у одного из членов делегации сборной Эстонии очередной тур проходит по сокращенной программе.

4 апреля состоятся два матча. Таллиннский "Легион" будет принимать "Пайде" - команды сыграют пропущенный поединок первого тура, а один из претендентов на золото "Левадия" отправится в гости к вильяндискому "Тулевику".

В чемпионате Эстонии лидируют "Левадия" и "Пайде", набравшие по 6 очков. Действующий чемпион "Флора" еще не сыграла в "Премиум-лиге" ни одного матча.