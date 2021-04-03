14-летний эстонский спортсмен получил премию 4500 евро

Президент ЭОК Урмас Сыырумаа поблагодарил молодого спортсмена, который в условиях непростой эпидемиологической ситуации сумел показать высокий результат.

"Хорошее выступление Хенри на его первом в карьере титульном турнире свидетельствуют о напористости молодого спортсмена. Надеюсь, что эта премия станет для него большим подспорьем для достижения следующих целей", - сказал Сыырумаа.

Премии за медали на международных титульных соревнованиях вручаются в соответствии с решением исполкома Олимпийского комитета. Золотая медаль на юниорском чемпионате мира оценивается в 5000 евро. При этом в соревновании должны участвовать, как минимум, 6 стран и 10 участников. Если число спортсменов меньше, то премия сокращается на 50 процентов.

В хафпайпе, где Хенри стал чемпионом мира, выступали только 7 фристайлистов из 4 стран. В слоупстайле эстонский спортсмен был удостоен бронзовой медали. В этой дисциплине он получил премию за медаль в полном объеме (2000 евро), поскольку в ней выступали 22 участника.

Выплата премий за медали на титульных соревнований происходит по ходатайству ЭОК из средств Министерства культуры.