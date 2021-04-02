Суд обвинил Apple в умышленной продаже MacBook Pro с дефектом дисплея

Речь идет о проблеме со шлейфами, использовавшимися для подключения экранов MacBook Pro к материнской плате. Они были слишком тонкими и хрупкими, а их повреждение приводило к эффекту "сценического света" — на экранах устройств появлялись затемнения, пишет The Verge. По мнению судьи, результаты предварительного тестирования ноутбуков и жалобы первых владельцев содержали достаточно информации о проблеме со шлейфами.

Судья также пообещал расследовать утверждения о том, что компания удаляла сообщения на форуме Apple с жалобами на эту проблему. Судебное разбирательство еще не закончено, истцы требуют возместить траты за ремонт ноутбуков и расширить гарантию, которая сейчас распространяется только на 13-дюймовые MacBook Pro, пишет TJ.

Ситуация со шлейфами получила широкую огласку в 2018 году. Тогда в Apple отреагировали на скандал установкой в новые ноутбуки улучшенных шлейфов. Компания также запустила программу по бесплатному ремонту 13-дюймовых MacBook Pro, но это произошло лишь через несколько месяцев после того, как петицию с требованием бесплатного ремонта подписали 15 тыс. человек.

Отметим, что более известной проблемой MacBook Pro, представленных в 2016 году был неудачный механизм клавиатуры "бабочка". Клавиатуры такого типа начали использоваться в 2015 году, а проблемным оказался механизм второго поколения. Вскоре после выхода первых ноутбуков с такими клавиатурами пользователи начали жаловаться на проблемы: кнопки либо не реагировали на нажатие, либо реагировали появлением на экране нескольких символов после однократного нажатия, а иногда происходило полное "залипание" клавиш. Для решения этой проблемы Apple запустила программу бесплатного ремонта устройств и изменила конструкцию клавиатуры в новых ноутбуках.