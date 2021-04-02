"Непозволительно медленно". ВОЗ раскритиковала скорость вакцинации в Европе

Что именно сказали в ВОЗ?

"Вакцины — наш единственный способ выбраться из этой пандемии. Однако в Европе вакцинация идет крайне медленно, и это продлевает пандемию для всех", — заявил директор ВОЗ по Европе Ханс Клюг.

Он настаивает на том, чтобы страны наращивали производство вакцин и использовали все имеющиеся в их распоряжении дозы, иначе карантин и локдауны в Европе продлятся еще долго.

Что происходит в Европе?

В большинстве стран Европейского региона ВОЗ, который включает в себя более 50 государств и простирается от Гренландии до Дальнего Востока России, идет рост заражений коронавирусом. По данным ВОЗ, за последнюю неделю было зарегистрировано 1,6 млн новых случаев заболевания и около 24 тыс. смертей.

В регионе живет более 900 миллионов человек, и только 10% из них получили первую дозу вакцины.

Общее число смертей от коронавируса в регионе приближается к миллиону, общее число заболевших превысило 45 миллионов.

В 27 странах из 50 действуют локдауны разной степени строгости.

Почему Европа так медленно вакцинирует население?

Только 16% населения ЕС получили дозу вакцины. Сначала Евросоюз не спешил заключать договор с производителем вакцины AstraZeneca, что привело к задержке поставок. Сделки с Pfizer-BioNTech и Moderna сопряжены с нехваткой производственных мощностей и отсрочками в поставках.

Регулирующие органы ЕС также не спешили разрешать использование вакцин.

Некоторые европейские страны приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о тромбах, которые образовались у небольшого числа вакцинированных.

Другие ограничили вакцинацию пожилых людей прививкой от AstraZeneca из-за того, что компания не предоставила подробной информации, насколько эта вакцина безопасна для старшего поколения.

Все это привело к снижению доверия в обществе к вакцине AstraZeneca. По данным компании YouGov, сейчас только треть немцев и менее четверти французских респондентов считают ее безопасной.