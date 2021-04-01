01.04.2021, 21:10
ВИДЕО: Судья отправлен в тюрьму за пенальти в пользу "Спартака"
Foto: MEELIS TOMSON, Õhtuleht
Пенальти, назначенный весной 2018 года сербским арбитром Срджаном Обрадовичем, привел к печальным для него последствиям. Футбольный судья приговорен к 15 месяцам тюремного заключения.
Скандальный эпизод случился в поединке "Спартак" (Суботица) - "Раднички". В том матче Обрадович выдумал повод для назначения 11-метрового удара за игру рукой, которой на самом деле не было.
"Спартак" выиграл тогда поединок со счетом 3:0 и пробился по итогам сезона в Лигу Европы.
Арбитра признали виновным в использовании служебного положения и оказании влияния на исход матча в пользу "Спартака".