Российские войска — у границы с Украиной. Ждать ли новой войны?

Американские оценки того, сколько дополнительных войск скопилось у границы, расходятся. Один из источников издания сказал, что речь идет примерно о четырех тысячах военнослужащих.

По данным украинского генштаба, вдоль украинской границы по состоянию на 30 марта удерживается 28 батальонно-тактических групп российских вооруженных сил. Однако, отмечает главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, в ближайшее время ожидается "дополнительное сосредоточение до 25 батальонно-тактических групп противника".

Правда, здесь нужно учесть, что в это количество украинцы вписывают не только войска в сопредельных Брянской, Воронежской и Ростовской областях России, но и части, дислоцированные в аннексированном Крыму.

На фоне участившихся обстрелов в Донбассе эксперты вновь говорят о возможном размораживании конфликта на востоке Украины.

Реакция Кремля



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая 1 апреля на вопрос, с чем связано наращивание российского военного присутствия на границах с Украиной и в Крыму, заявил, что Российская Федерация перемещает вооруженные силы по своей территории по своему усмотрению и это "не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы".

По словам Пескова, Россия предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей. "Что касается участия российских войск в конфликте на территории Украины, российские войска никогда не принимали в нем участие и не принимают, это является исключительно внутриукраинским конфликтом", — повторил он неизменную позицию Кремля с 2014 года.

На уточняющий вопрос, не окажутся ли вдруг перебрасываемые к границе военные "отпускниками", которые "по велению сердца" отправятся помогать самопровозглашенным республикам Донбасса, Песков еще раз повторил, что российские войска никогда не принимали и не примут участия в войне на востоке Украины. Этот тезис неоднократно опровергался в 2014 и 2015 годах журналистами, активно освещавшими эту войну.

Что говорят в Киеве

