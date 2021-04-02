Юрист: паспорта вакцинации с нами надолго

— Если каждая страна, как вы говорите, сможет использовать вакцинные паспорта по своему усмотрению, то к чему это может привести, и можно ли вообще как-то контролировать поведение стран в данном вопросе, чтобы как-то избежать антиутопических сценариев?

Что меня, однако, немного успокаивает, так это то, что Европейская комиссия хочет вносить в эти паспорта данные не только о вакцинах, — всё-таки не каждый может вакцинироваться, и не во всех странах вакцинация идёт успешно, — но также информацию о сданных тестах на COVID, и информацию о том, что человек переболел этой болезнью, то есть что у него есть антитела. Возможно, это каким-то образом позволит людям, которые по какой-то причине не были вакцинированы, всё-таки получать доступ к более свободному передвижению.

С точки зрения права это другая важная проблема — гарантия свободы передвижения рабочей силы. Право ЕС не предусматривает возможности требовать вакцинации от человека, который хочет работать в какой-нибудь стране Европейского союза. Однако не исключено, что после введения вакцинных паспортов некоторые страны ЕС могут начать требовать наличия вакцинных паспортов, то есть требовать прохождения вакцинации.

Вакцинные паспорта, которые предложила Европейская комиссия, нужны прежде всего для того, чтобы облегчить жизнь людям и дать им возможность более спокойно пересекать границу. Тем не менее, то, как эти паспорта будут использоваться на практике, во многом зависит от отдельных стран-членов. Никто не может гарантировать, что кто-то не захочет пойти по пути Израиля, например.

Здесь возникает вопрос, насколько это будет пропорционально. Насколько пропорциональны будут ограничения их прав и свобод. Скажем, потребовать вакцинный паспорт для того, чтобы посетить бар или ресторан. Это не какое-то странное предположение, что так может быть. В Израиле пошли именно по этому пути.

— Главная проблема, на которую указывают многие юристы и в Эстонии, и в других странах Европейского союза, — это проблема дискриминации. Понятно, что люди, имеющие вакцинные паспорта и которые будут вакцинированы, будут по умолчанию иметь больше возможностей для путешествий и доступ к каким-то другим услугам.

Например, в соседней Латвии конституционный суд рассмотрит вопрос о том, можно ли требовать, чтобы гражданин Латвии, который возвращается к себе домой, был обязан предъявлять негативный тест на ковид, как обязательное условие для того, чтобы сесть в самолёт. Это вообще очень интересный вопрос, потому что с одной стороны, конституции почти всех европейских стран предусматривают безусловное право гражданина вернуться на родину, а с другой стороны, получается, что это право обусловлено наличием негативного теста на ковид.

— Я этого не боюсь, потому что не заметно какого-то большого всплеска обращений в суд по поводу даже карантинных ограничений, то есть довольно жёстких принятых мер, хотя мы и видим во многих странах-членах Европейского союза протесты из-за карантинных ограничений, некоторые из них подавляются с применением силы. Но, тем не менее, какие-то интересные судебные решения будут обязательно.

И если Европейский суд по правам человека сочтёт, что нарушения прав человека в данном случае нет, то, конечно, страны-члены Европейского союза, которые являются также членами Совета Европы и должны выполнять требования ЕСПЧ, почувствуют себя намного свободнее.

Здесь есть один нюанс. Европейский суд по правам человека уже этим летом должен будет принять решение о том, насколько Европейская конвенция по правам человека соответствует обязательным требованиям вакцинации. Понятно, что логика, которая будет использована Европейским судом по правам человека в этом отношении, будет применима и для других случаев, которые будут непосредственно связаны с вакцинацией от ковида.

Что касается нарушения других прав человека, здесь будет обычный путь всех правозащитников: сначала обращаться в национальные суды, а если не получится, то пробовать добиться справедливости в международном суде, я имею в виду Европейский суд по правам человека.

— Если мы говорим о нарушении права ЕС, то за ситуацией в странах будет следить Европейская комиссия, в случае необходимости этим займётся Европейский суд в Люксембурге. Однако это довольно длительный процесс, и в этом есть риск. Даже если будет нарушение права ЕС, например, люди будут ограничены в возможности трудоустройства, то, скорее всего, если потребуется судебное решение не на национальном, а наднациональном, общеевропейском уровне, судебное решение будет принято очень как не скоро.

Понятно, что это требование введено из соображений безопасности других пассажиров, но это интересный теоретический вопрос, который в Латвии будут решать. Не исключено, что подобные вопросы дойдут и до эстонских судов.

— Мы не можем попасть в целый ряд стран, если у нас нет прививки от жёлтой лихорадки, например. Почему в этом случае нет дискуссии о том, что это нарушение прав человека на свободное передвижение?

— Потому что речь идёт о странах, где правозащитная тематика не очень в моде. А тут речь идёт о Европе. Я могу немного по-другому поставить ваш вопрос. Если мы требуем для пересечения границы справку о том, что у человека нет ковида или о том, что он вакцинирован, то непонятно, почему тогда мы не требуем одновременно с этим и справку, что у человека нет других опасных болезней, например, туберкулёза в открытой форме.

Вполне возможно, что при учёте того, что мы имеем дело с пандемией, очень заразной болезнью, заразность которой превышает заразность других известных нам инфекционных заболеваний, это не является пропорциональным. Но вопрос пропорциональности очень сложный, и для юристов в том числе. И, конечно, очень интересно, как он будет решён в судах.

Во многом ответ на этот вопрос будет зависеть от особенностей права в каждой отдельной стране. В Эстонии могут решить одним образом, в Латвии другим, в Финляндии третьим. И это тоже чревато определённым риском, потому что принятая мера будет равна для всех стран Европейского союза, но применяться она будет согласно национальным традициям и национальному праву на местах. Возможно, что будет разница в регулировании.

— А не может ли это в итоге привести к тому, что вскоре, наряду с прививкой от ковида, от нас будут требовать наличие и других вакцин?