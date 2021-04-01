Семь истин о здоровье зубов маленьких детей, которые должен знать каждый родитель
Стоматолог д-р Аге Кууск из стоматологической клиники Unimed Kaarli (предыдущее название Kaarli Hambaravi) делится практическими советами о здоровье полости рта маленького ребенка, которые должен знать каждый родитель.
Ухаживайте за полостью рта ребенка еще до прорезывания зубов
Постепенно можно начать это делать уже ребенку в возрасте нескольких месяцев. Чистите язык, десна и внутренние стороны щек, массируя плавными движениями детской щеткой-напальчником, или обернув чистый палец кусочком марли. Неважно, как долго чистить, главное, чтобы все поверхности были пройдены.
Первая зубная щетка и паста
Детям старше 6 месяцев помимо марли и щетки-напальчника, можно уже слегка чистить полость рта мягкой силиконовой щеткой для зубов или зубной щеткой. У двухлетних детей могла бы уже быть привычка чистить зубы утром и вечером. Использовать зубную пасту пока не нужно.
С третьего года жизни можно уже класть на щетку зубную пасту размером с рисовое зерно. Но по-прежнему важнее использования зубной пасты то, чтобы зубы тщательно чистились щеткой.
Следите и за зубами детей постарше
Детям постарше для полной чистки зубов также нужна еще помощь родителей. Чистоту можно проверить цветным ополаскивателем для рта или диагностическими таблетками. Тогда сразу видно, какие зубы нужно почистить еще. Зубная щетка пусть будет маленькой и мягкой, но можно использовать и электрическую щетку. Многим детям очень нравится жужжание щетки во рту.
Первый раз к стоматологу
Первый раз к стоматологу можно пойти тогда, когда прорезались передние зубы. Первый визит нужно обязательно сделать до того, пока у ребенка во рту все молочные зубы. Первое посещение стоматолога приятно – рассказываются истории, показываются интересные медицинские инструменты, можно покататься на стуле. Также врач посмотрит зубы, или если это не получится, то будет назначено время следующего визита.
Что нужно знать о бутылочном кариесе?
Бутылочный кариес – это бактериальная инфекция. Во рту новорожденного ребенка возбудителя болезни нет, бактерия живет только во рту, где есть зубы. Инфекцию ребенок получает от контакта со слюной, например, если бабушка дает ему облизанную соску, используется одна ложка, или при поцелуях. Пока бактерия живет, она вырабатывает кислоты, которые начинают портить зубную эмаль и способствуют появлению дырок в зубах.
Если вы заметите на зубах ребенка на границе с деснами белые полосочки или точки, которые со временем желтеют, твердеют и начинают отваливаться кусочками, обязательно обратитесь к стоматологу. Речь может идти о начинающем бутылочном кариесе.
Какая еда полезна для зубов, и какая вредна?
Друзья зубов: еда, которая не липнет к зубам, остается во рту на короткое время и которую нужно жевать. Например, овощи, орехи, миндаль, семена, молочные продукты (напр., твердый сыр).
Враги зубов: продукты, содержащие сахар, и все такие продукты, которые дают из бутылочки или которые липнут к зубам. Т. е. карамельные конфеты, конфеты на палочке, сладкие жвачки, печенье, чипсы, утренние хлопья, а также сырки, сладкие йогурты и соки. Есть их конечно вы можете, но с пользой для зубов это нужно делать во время основного приема пищи, но не в промежутках между ними.
Все дело в здоровом питании и хорошей гигиене
Между приемами пищи должно проходить 3 часа. Самые разные перекусы, которые детям очень нравятся, плохо отражаются на зубах. Для питья лучше использовать воду, а не лимонад, морс или сладкий сок. Нельзя засыпать с бутылочкой с соской со сладким напитком. При чистке зубов действует знакомое со времен коронавируса правило 2+2 – как и вам, детям следует чистить зубы минимум 2 раза в день по 2 минуты. И помните – дети копируют ваши привычки!
Лицензия: L03878