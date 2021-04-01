Семь истин о здоровье зубов маленьких детей, которые должен знать каждый родитель

Стоматолог д-р Аге Кууск из стоматологической клиники Unimed Kaarli (предыдущее название Kaarli Hambaravi) делится практическими советами о здоровье полости рта маленького ребенка, которые должен знать каждый родитель.

Ухаживайте за полостью рта ребенка еще до прорезывания зубов

Постепенно можно начать это делать уже ребенку в возрасте нескольких месяцев. Чистите язык, десна и внутренние стороны щек, массируя плавными движениями детской щеткой-напальчником, или обернув чистый палец кусочком марли. Неважно, как долго чистить, главное, чтобы все поверхности были пройдены.

Первая зубная щетка и паста

Детям старше 6 месяцев помимо марли и щетки-напальчника, можно уже слегка чистить полость рта мягкой силиконовой щеткой для зубов или зубной щеткой. У двухлетних детей могла бы уже быть привычка чистить зубы утром и вечером. Использовать зубную пасту пока не нужно.

С третьего года жизни можно уже класть на щетку зубную пасту размером с рисовое зерно. Но по-прежнему важнее использования зубной пасты то, чтобы зубы тщательно чистились щеткой.

Следите и за зубами детей постарше

Детям постарше для полной чистки зубов также нужна еще помощь родителей. Чистоту можно проверить цветным ополаскивателем для рта или диагностическими таблетками. Тогда сразу видно, какие зубы нужно почистить еще. Зубная щетка пусть будет маленькой и мягкой, но можно использовать и электрическую щетку. Многим детям очень нравится жужжание щетки во рту.

Первый раз к стоматологу

Первый раз к стоматологу можно пойти тогда, когда прорезались передние зубы. Первый визит нужно обязательно сделать до того, пока у ребенка во рту все молочные зубы. Первое посещение стоматолога приятно – рассказываются истории, показываются интересные медицинские инструменты, можно покататься на стуле. Также врач посмотрит зубы, или если это не получится, то будет назначено время следующего визита.

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