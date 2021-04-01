В Калифорнии застрелены 4 человека, включая ребенка

В США в результате нового инцидента со стрельбой погибли четыре человека, включая ребенка, еще два человека тяжело ранены. Нападение произошло вечером в среду, 31 марта, в одном из офисных зданий в городе Ориндж в штате Калифорния. Стрелок, мотивы которого пока неизвестны, был ранен полицейскими и госпитализирован.



"Ужасно и душераздирающе. Наши сердца с семьями пострадавших в результате этой ужасной трагедии сегодня вечером", — написал в своем микроблоге в Twitter губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Horrifying and heartbreaking. Our hearts are with the families impacted by this terrible tragedy tonight. https://t.co/nw3On2RJH2 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 1, 2021

Полиция не обнародовала деталей по поводу личностей жертв. Инцидент произошел на верхнем этаже небольшого офисного здания в Ориндже. Стражи порядка и подозреваемый вступили в перестрелку. Полиция Оринджа позднее сообщила, что ситуация стабилизировалась, и угрозы для населения больше нет.

Трагедия в Ориндже произошла после двух аналогичных инцидентов в марте. 22 марта в результате стрельбы в галантерейном магазине в городе Броудер в штате Колорадо погибли 10 человек. За несколько дней до этого вооруженный мужчина застрелил восемь человек, в том числе шесть женщин азиатского происхождения в массажных салонах в Атланте и окрестностях.

Эти инциденты вновь вызвали в США дискуссии об ужесточении законодательства об оружии.