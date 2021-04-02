В Эстонии тоже растет кофе? Топ 5 растений, из которых можно приготовить любимый напиток

Кофейные гурманы вряд ли согласятся с тем, что зерна традиционных арабики или робусты можно чем-то заменить. И все же не будем с ходу отвергать приготовленные из растений напитки, по вкусу напоминающие кофе. Вполне возможно, что они придутся по вкусу кофеманам, тем более что и сырье для них не нужно везти из-за тридевяти земель, оно растет здесь, в Эстонии.

Сегодня кофе общедоступен. Тем не менее, находятся люди, предпочитающие напитку, приготовленному из зерен натурального кофе, питье, напоминающее по вкусу кофе, но не обладающее его тонизирующим действием. Люди отказываются от кофе по разным причинам: по медицинским показаниям, из религиозных убеждений или по экономическим причинам. Нас всё больше заботит экология, и одна из причин отказа от кофе связана с щадящим отношением к окружающей среде, ведь для доставки кофе в разные страны мира используется транспорт.

Люди давно искали заменители кофе, ведь кофейные зерна не всегда были доступны, а многим и не по карману. Для приготовления ненатурального кофе использовались разные растения: сахарная свекла, инжир, дуб, рожковое дерево, нут, арахис, люпин, соевые бобы, чина луговая, сыть съедобная, сенна кофейная, семена колы, пырей, финиковая пальма, виноград, мечевидная канавалия, топинамбур, гимнокладус двудомный (кентуккийское кофейное дерево), абельмош съедобный (окра), робиния обыкновенная, паркия, цикорий, пастернак, боярышник. Некоторые из этих растений и по сей день успешно используются как заменители кофе.

Кофейное дерево произрастает только в определенных регионах, большей частью расположенных вдоль экватора. Эти территории называют кофейным поясом (англ. coffee belt), поскольку именно здесь сложились наиболее благоприятные для кофейного дерева условия. Несмотря на достаточно ограниченную область произрастания, напиток, приготавливаемый из кофейных зерен, входит в первую тройку самых популярных в мире. Между тем, кофейный напиток можно приготовить не только из семян кофейного дерева, но и из многих привычных нам местных растений.

Корень цикория

Цикорий вполне можно выращивать в Эстонии. Местами это цветущее голубыми цветами растение уже одичало: его можно встретить вдоль дорог и канав, в заброшенных садах. Разветвленный стебель цикория вырастает на высоту более метра, цветет растение с июля по сентябрь.

Обжаренные и размолотые корни цикория — довольно распространенный заменитель кофе. В магазинах цикорий продается в форме пасты, также он входит в различные смеси злакового кофе.

В отличие от кофе, цикориевый напиток не обладает тонизирующим действием, но зато корень цикория содержит инулин, который является пребиотиком: он способствует размножению молочнокислых бактерий в желудочно-кишечном тракте.

Желуди

Если желуди измельчить, обжарить и размолоть, то из полученного порошка можно приготовить горький напиток. Порошок можно добавить, например, в злаковый кофе — получившийся напиток будет еще больше напоминать настоящий кофе.

Для того чтобы смягчить горький вкус напитка, желуди перед обжариванием следует вымочить в течение двух суток, постоянно меняя воду.

Кстати, порошок их желудей в голодные годы добавляли в муку и пекли хлеб.

Одуванчик

Обычно это растение считают у нас сорняком, между тем, одуванчик вполне съедобен. В сыром виде корень одуванчика в пищу не идет, но если его очистить, измельчить, обжарить и размолоть, то из него можно приготовить своеобразный напиток, прекрасно заменяющий кофе.

Отличный суррогат кофе получитcя, если к порошку из корней одуванчика добавить порошок чаги (березового гриба).

Топинамбур

Растение, достигающее почти трех метров в высоту и цветущее желтыми цветами, быстро размножается, благодаря чему давно шагнуло за ограды садов и натурализовалось во многих странах. В пищу используют клубни растения, которые рекомендуют выкапывать с октября по май.

Земляная груша богата клетчаткой, которая способствует пищеварению. Благодаря содержанию инулина ее рекомендуют включать в меню больных диабетом. Топинамбур можно употреблять в пищу как в сыром виде, добавляя в салаты, так и в горячем в супах, выпечке. Обжаренный и размолотый топинамбур можно смешать с корнем одуванчика и приготовить заменитель кофе.

Злаковый кофе

Одни с ностальгией вспоминают старый добрый кофе из злаков, у других от одной мысли о об этом суррогате сводит рот. Не одно столетие эстонцы употребляли в качестве заменителя кофе смесь обжаренных и размолотых зерен злаковых культур. Крестьяне с удовольствием пили этот напиток, причем чуть ли не каждая семья варила его по своему рецепту.

Сегодня смеси злакового кофе разного состава можно купить в магазине. В состав некоторых входят ячмень, рожь, пшеница и цикорий. Впрочем, есть смеси, в состав которых входят обжаренные сахарная свекла, инжир, ягоды боярышника, нут, горох, люпин и желуди.



Полная версия статьи опубликована в альманахе "Горизонты Эстонии" (2020, с. 47), единственном журнале о природе Эстонии на русском языке. Журнал выходит раз в год при поддержке Центра инвестиций в окружающую среду. Журнал выпускает MTÜ Loodusajakiri.

