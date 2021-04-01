В выходные в Ласнамяэ пройдет вакцинация пожилых таллиннцев

”Призываем всех жителей Ласнамяэ в возрасте старше 65 лет воспользоваться этой возможностью и получить вакцину. Учитывая критические показатели заболеваемости в нашем районе, необходимо как можно скорее вакцинировать пожилых людей, наиболее уязвимых к коронавирусу”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

На вакцинацию можно записаться через дигитальную регистратуру или по телефону 600 7774 на русском языке и 600 7775 на эстонском. Телефон регистрации будет работать с сегодняшнего дня (1 апреля) с 8 утра. Важно отметить, что пожилых людей могут записать на вакцинацию также их близкие и родственники.

”Если вы сами не являетесь прямой целевой аудиторией и вам меньше 65 лет, то расскажите своим пожилым родственникам или знакомым о возможности получить вакцину на этих выходных”, — пояснил Владимир Свет.

В Ласнамяэ вакцинация пройдет в ледовом холле "Тондираба" по адресу Варраку, 14 в субботу (3 апреля) и воскресенье (4 апреля) с 9 до 18 часов. На место можно приехать на автобусах маршрутов 19, 44, 51 и 65, остановка ”Вирби”. Несмотря на выходные дни, эти линии общественного транспорта будут работать по уплотненному графику.

Записанных на вакцинацию людей просят взять с собой документ, удостоверяющий личность, и обязательно сообщить, если прийти на вакцинацию не получится.

Всего в рамках этой кампании в Таллинне планируется использовать около 10 000 доз вакцины АstraZeneca, из которых 3 200 будут распределены в ледовом холле "Тондираба".